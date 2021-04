Uomini e Donne, Nicola Vivarelli lascia il lavoro: “Voglio una famiglia”

Il ritorno di Nicola Vivarelli al parterre senior di Uomini e Donne

Da circa un mese Sirius, ovvero il 26enne Nicola Vivarelli è tornato al Trono over di Uomini e Donne. Dopo la breve parentesi con Gemma Galgani, con il quale non si è mai scambiato un bacio, ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi per tornare sulle navi.

A distanza di diverse settimane il ragazzo si è ripresentato al parterre senior per trovare la sua anima gemella. Di recente il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista ad un noto settimanale confessando quali sarebbero i suoi progetti per il futuro. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato il bel toscano.

Il grande desiderio del 26enne Sirius

Dopo che i suoi impegni come ufficiale della marina l’hanno condotto lontano dal nostro Paese anche durante la pandemia, Nicola Vivarelli è tornato al Trono over di Uomini e Donne dopo alcuni mesi. Di conseguenza il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi fino a fine stagione sarà nel parterre maschile.

Il 26enne toscano, oltre per un chiarimento con la sua ex fiamma Gemma Galgani, con cui ha deciso di restare amico, ha l’intenzione di innamorarsi. Il 26enne ha rivelato di voler lasciare il mondo della marina per dedicarsi a nuovi progetti che gli daranno la possibilità al più presto i crearsi una propria famiglia.

Nicola Vivarelli parla del padre e di Gemma Galgani

Il cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli infatti ha svelato che suo padre era spesso lontano da casa per colpa del suo lavoro da militare. Di conseguenza, l’ex di Gemma Galgani non ha nessuna intenzione di ripetere la sua esperienza: “Sto cominciando a sentire sempre più forte il desiderio di crearmi una famiglia: credo che il mio lavoro non sia compatibile con questo obiettivo”.

Sirius, inoltre, che per un certo periodo è stato molto vicino all’ex dama del parterre senior Valentina Autiero, ha detto anche come starebbero le cose tra lui e la 71enne torinese. “Tra noi non c’è assolutamente nulla che vada oltre un rapporto di amicizia”, ha concluso il giovane. La piemontese se ne farà una ragione? Staremo a vedere.