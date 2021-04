Isola dei famosi, Ignazio Moser: ecco a quanto ammonterebbe il cachet da capogiro chiesto

Per giorni si è parlato circa una possibile partecipazione di Ignazio Moser all’Isola dei famosi. La sua avventura è stata messa in discussione a causa di diversi fattori. Il primo ostacolo è stato il cachet, mentre il secondo ha riguardato le presunte ingerenze della sua compagna Cecilia Rodriguez.

Ad ogni modo, da poco è trapelata l’ufficialità, pertanto, Ignazio è pronto per cimentarsi in questa nuova esperienza. Insieme alla conferma della sua partecipazione, però, è circolata anche un’indiscrezione in merito al cachet da capogiro da lui chiesto.

Il cachet da capogiro di Ignazio Moser all’Isola dei famosi

A fronte di due ritiri inaspettati, quello di Brando Giorgi e di Elisa Isoardi a causa di un problema di salute, l’Isola dei famosi si prepara ad accogliere altri nuovi concorrenti, tra cui Ignazio Moser. Il compagno di Cecilia Rodriguez sta suscitando un bel po’ di sgomento per svariate questioni. Innanzitutto, la sua partecipazione è stata messa a repentaglio da alcuni disguidi sul cachet. Il giovane, infatti, avrebbe chiesto una somma estremamente elevata per garantire la sua presenza in Honduras.

Gli autori, però, in un primo momento si sono opposti a questa decisone, pertanto, hanno messo in discussione la sua partecipazione. Con il passare del tempo, l’agente del vip e lo staff del reality show son riusciti a giungere ad un compromesso definitivo. Stando a quanto rivelato da fonti vicine ad Amedeo Venza, Ignazio avrebbe chiesto un compenso che oscilla tra i 15 e i 20 mila euro a settimana.

I rumors su Cecilia Rodriguez

Al momento, chiaramente, non c’è conferma di questa indiscrezione. Ricordiamo, infatti, che tutti i concorrenti sono costretti a mantenere un rigoroso silenzio per quanto concerne le questioni di carattere contrattuale. La partecipazione di Ignazio Moser all’Isola dei famosi, però, è stata messa in discussione anche da un altro fattore, ovvero, la gelosia della sua compagna Cecilia. In particolare, infatti, pare che la donna non fosse molto propensa a far andare nel programma il suo fidanzato.

Il motivo risiede nel fatto che tra i concorrenti ci sarebbe dovuta essere anche Antonella Fiordelisi, attuale compagna di Francesco Chiofalo. Tra la ragazza e il figlio del noto ciclista c’è stato un flirt in passato, pertanto, Cecilia non voleva affatto che i due si incontrassero. Una volta venuta meno la partecipazione della Fiirdelisi, però, Ignazio avrebbe avuto campo libero.