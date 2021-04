Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma, nuova lite furibonda: minacce, parolacce e insulti (FOTO)

La guerra tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma sembra tutt’altro che fredda. Le due donne, infatti, hanno avuto una nuova occasione per scontrarsi e, stando a quanto emerso sui social, pare che siano volate parole davvero grosse.

L’influencer Amedeo Venza, nonché amico della Michelazzo, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha annunciato che tra le due dame ci sia stato un diverbio accesissimo su di una chat di gruppo. Ecco cosa è accaduto.

Nuovo scontro tra Eliana e Selvaggia

Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma erano amiche un tempo. A seguito di alcuni gesti errati, compiuti probabilmente dall’ex gieffina, le due si sono fortemente allontanate. Quella che un tempo ricopriva il ruolo di agente di Pamela Prati ha accusato la sua ex amica di averle rubato il ragazzo e di usare il suo corpo per guadagnare del denaro. Selvaggia, però, è sempre stata alquanto reticente nel parlare di questa vicenda pubblicamente. Tuttavia, in privato le cose sembrano essere decisamente diverse.

In queste ore, infatti, è giunta voce che le due donne hanno avuto uno scontro molto acceso durante una chat di gruppo. Alcuni amici in comune hanno aperto una chat all’interno della quale sono state inserite anche le due dame. Nel momento in cui entrambe si sono rese conto della presenza della rivale, hanno sbottato l’una contro l’altra. Stando a quanto trapelato dai social, pare che le due si siano rivolte minacce, offese e parolacce.

La canzone della Michelazzo contro la Roma

Dopo l’acceso diverbio, Eliana Michelazzo ha pubblicato delle IG Stories all’interno delle quali ha sbottato contro Selvaggia Roma. La protagonista ha intonato una canzone in rima nella quale ha fatto delle allusioni alquanto spinte contro la sua rivale. Nel dettaglio, ha accusato l’ex concorrente del GF Vip si andare a letto con tutti. Inoltre ha aggiunto di non considerarla affatto. A queste gravi offese, poi, pare si siano susseguite anche delle querele.

Ad ogni modo, se Eliana continua a parlare della vicenda sui social, Selvaggia non ha mai menzionato la sua rivale sul suo account di Instagram. La Roma, al momento, è impegnata con diversi progetti lavorativi, pertanto, sta facendo di tutto per mostrare la sua indifferenza in merito alla vicenda. In ogni caso, l’astio esistente tra le due donne è tangibile e presto potrebbero esserci degli ulteriori e divertenti risvolti.