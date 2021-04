Tommaso Zorzi fa un annuncio su Instagram: “La famiglia si allarga, non so come dirvelo” (FOTO)

Pochissime ore fa, Tommaso Zorzi ha fatto un annuncio su Instagram. L’influencer era sparito dai social da un po’ di tempo, pertanto, i fan avevano già cominciato ad inondare di messaggi il vincitore del GF Vip per sapere cosa fosse accaduto.

Dopo alcune ore di attesa, il giovane è tornato attivo per spiegare cosa gli è successo in questo periodo. Nello specifico, Tommaso ha annunciato che la famiglia si è appena allargata. Vediamo tutto nel dettaglio.

Tommaso fa il suo annuncio su Instagram

Tommaso Zorzi è tra i personaggi più seguiti su Instagram del momento e, in queste ore, il giovane ha deliziato i fan con un’annuncio. Con fare parecchio emozionato, il ragazzo ha spiegato di aver appena allargato la sua famiglia. Un nuovo membro, infatti, si è aggiunto al suo nucleo di conviventi. Ricordiamo che Tommaso è single da moltissimo tempo, pertanto, vive da solo in compagnia del suo cane Gilda. Ebbene, per quest’ultima è arrivata una compagna d’avventure.

Zorzi, infatti, ha mostrato a tutti la nuova arrivata che è un gattino di nome Priscilla. Malgrado il nome possa trarre in inganno, si tratta di un maschietto. L’influencer ha mostrato il suo nuovo amico a quattro zampe all’interno di un post specifico contenente delle immagini. Da quanto emerso, il gattino è piccolo ed ha un pelo grigio e uniforme. Tommaso ha spiegato che il suo cane ha preso in modo abbastanza positivo la new entry. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Le confessioni di Zorzi in diretta

Attraverso dei filmati pubblicati su Instagram, infatti, Tommaso Zorzi ha mostrato come si stiano approcciando i due animali. Entrambi sembrano essere entrati subito in sintonia e per l’influencer questa è una grande gioia. Dopo aver fatto questo annuncio, Tommaso ha registrato una diretta su Instagram in cui ha coinvolto anche Rudy Zerbi. In tale occasione, il ragazzo ha raccontato ulteriori dettagli sul suo gatto e su dove l’abbia acquistato.

Nello specifico, ha svelato si sia trattato di un acquisto non previsto. Tommy, infatti, si era recato presso questo negozio per comprare semplicemente delle crocchette e poi è uscito con un gatto. Ad ogni modo, Zorzi è un grande appassionato di animali, i quali sono in grado di tenergli compagnia dato che, specie in questo periodo, sta trascorrendo molto tempo da solo. Coloro i quali avevano sperato che l’annuncio fosse riferito ad un fidanzamento, sono rimasti delusi.