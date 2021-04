Maria De Filippi svela perché siede sugli scalini a Uomini e Donne: “Non ne potevo più e…”

I vari vizi di Maria De Filippi

Chi segue Maria De Filippi da quando fa televisione sa perfettamente che la professionista pavese ha dei vizi di cui non può fare a meno. Oltre ad andare a fumare durante i balli a Uomini e Donne, la moglie di Maurizio Costanzo tiene sempre sulla cartelletta le sue caramelle preferite e le consuma per tutta la registrazione.

Inoltre, soprattutto ad Amici, la donna canta con il labiale tutte le canzoni interpretate da ospiti o allievi. Ma la cosa che suscita più interesse è la sua seduta sugli scalini nello studio 6 del centro Elios dove conduce il dating show col Trono classico e over. Andiamo a vedere nel dettaglio il motivo di questa scelta bizzarra.

La conduttrice pavese svela perché a Uomini e Donne si siede sulle scale

Maria De Filippi, durante una recente chiacchierata con Raimondo Todaro, arrivato ad Amici per dare un giudizio agli allievi di ballo, gli ha spiegato per quale motivo ha scelto di stare seduta sulle scale del suo dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

“Raimondo ti voglio svelare il segreto degli scalini. la verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate ad un certo punto nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che era comodo e che avrei potuto fare da lì anche tutta la puntata. così sono sempre rimasta su quella gradinata”, ha fatto sapere la professionista pavese.

Maria De Filippi e le caramelle

Come accennato prima, Maria De Filippi ha un altro vizio, ovvero quello delle caramelle che le porta sempre in trasmissione. Infatti, in tutti i format la moglie di Maurizio Costanzo non ne può fare a meno.

“Per diversi anni sono stata seduta in una sala riunioni senza mai dire una parola. Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle: ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto. Dopo che una volta rimasi senza salivazione durante una storia molto lunga da raccontare”, ha detto la professionista Mediaset.