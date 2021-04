Amici, Carolyn Smith sbotta contro Stefano De Martino: “Information posso stare zitta” (FOTO)

Il guanto di sfida rifiutato da Lorella Cuccarini

Sabato sera su Canale 5 è andato in onda il quinto appuntamento del Serale di Amici 20. Durante le performance degli allievi la maestra Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Martina, che poi alla fine è stata eliminata dal talent show. In pratica, la ragazza si sarebbe dovuta confrontare con Serena su un pezzo di Charleston.

A quel punto Lorella Cuccarini non ha accettato perché secondo lei la coreografia era impossibile da modificare per una danzatrice non classica. E’ intervenuto anche il giudice Stefano De Martino che ha sottolineato le parole dell’ex conduttrice de La vita in diretta. Di conseguenza, quest’ultima ha sostituito Martina con Alessandro, che ha danzato immediatamente dopo l’esibizione di Serena.

La coreografa sbotta contro Stefano De Martino

Ovviamente questa decisione ha fatto storcere il naso ad Alessandra Celentano e non solo. Infatti, Carolyn Smith, storica giurata di Ballando con le Stelle, attraverso il suo profilo Instagram ha rimproverato Stefano De Martino in merito a questo guanto di sfida.

“Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth!‘La carica istintiva della musica jazz, unita all’eccentricità dei passi, dovette infatti sembrare ai benpensanti, più che una liberazione dagli schemi precedenti in nome di una nuova spontaneità, una sorta di delirio collettivo”, ha fatto sapere la coreografa. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Carolyn Smith su Instagram

Ma lo sfogo della presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle non è terminato qui. Sempre sul suo profilo Instagram, Carolyn Smith ha scritto anche che non potevano certo immaginare che il charleston era solo il punto di partenza di un’evoluzione del ballo, o meglio di una rivoluzione, nata dall’incontro con la musica afroamericana avrebbe generato nell’arco di qualche decennio fenomeni quali il boogie woogie e il rock n roll e Jive, wing, smooth etc.

“Il Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato da uomini e donne. Non solo donne. Per finire, la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International style”, ha concluso la donna.