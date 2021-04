Supervivientes, Valeria Marini litiga in italiano con una naufraga che le dà della pazza (FOTO)

Nervosimo a Supervivientes: ecco cosa è successo

Senza ombra di dubbio Valeria Marini è la protagonista indiscussa delle prime due settimane di programmazione di Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. La soubrette stellare quando si parla di cibo è sempre in prima linea e non mancano le discussioni per come razionare il riso o altre pietanze che hanno a disposizione.

Il pubblico italiano ha ancora in mente la forte litigata al Grande Fratello Vip con Elenoire Casalegno per via dello scolapasta. Nelle ultime ore, però, dopo aver intossicato alcuni naufraghi facendogli mangiare delle uova crude andate a male, la showgirl sarda è tornata alla carica nel momento della pulizia del cocco con la compagna d’avventura Sylvia Pantoja. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Valeria Marini contro Sylvia Pantoja per un cocco

La cronaca dice che la naufraga di Supervivientes 2021, Sylvia Pantoja stava per staccare il cocco commestibile dalla sua buccia ma per farlo avrebbe utilizzato un coltello errato. A quel punto Valeria Marini si è accorta dello sbaglio facendolo notare alla sua compagna d’avventura.

Ma lei non l’ha presa bene perché ha sbottato andandosene e dandole della pazza. “No Sylvia non usare questo coltello, questo non è pulito: usa quest’altro. Con questo abbiamo fatto le lumache”, ha detto l’ex primadonna del Bagaglino. (Continua dopo le foto)

Sylvia Pantoya nella spiaggia dell’Honduras non ha capito nulla delle parole di Valeria Marini visto che quest’ultima ha parlato in italiano. A quel punto l’altra naufraga di Supervivientes 2021 si è ripresa il coltello per la pulizia del cocco. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha insistito, sempre nella nostra lingua dicendo: “E’ sporco di lumaca!”. Di conseguenza l’altra ragazza ha chiesto un po’ perplessa cosa significasse la parola lumaca.

Ma Valeriona nazionale non ha saputo rispondere e le ha tolto di nuovo il coltello dalla mano. La Pantoja a quel punto ha letteralmente perso le staffe e se n’è andata lasciando lì coltello e cocco. “Sei nervosa! O mio Dio ma non si può fare niente qua. Dai Valeria, fallo tu, puliscilo tu. Sei pazza!”, ha affermato la spagnola.