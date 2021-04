Uomini e Donne, Rocco Fredella spiazza: “Dopo Gemma ho pensato di entrare in convento”

Rocco Fredella e l’intenzione di farsi monaco

Chi segue Uomini e Donne da tempo sa perfettamente che Gemma Galgani in questi ultimi 12 anni ha frequentato e conosciuto moltissimi cavalieri. Uno di questi è Rocco Fredella, con il quale la 71enne torinese ha avuto una vera storia ma poi magicamente finita come tutte le altre.

L’ex cavaliere del Trono over si è lasciato intervistare da Fralof dove ha fatto delle dichiarazioni davvero forti su sé stesso ma anche sul pilastro del parterre senior.

“Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento”, ha tuonato l’uomo. L’addio al dating show di Maria De Filippi di Rocco è coincisa con la fine della storia con Gems. Una relazione piena di sali e scendi, per questo motivo Fredella che ora è felicemente fidanzato, ha detto: “Gemma deve fare pace con se stessa. Cerca un amore che non esiste”.

L’ex cavaliere parla di Gemma Galgani

La permanenza di Rocco Fredella all’interno del Trono over di Uomini e Donne è durata ben dieci mesi. “Io le piacevo fisicamente come uomo ma non come persona”, ha affermato l’ex cavaliere parlando della sua ex Gemma Galgani. Una relazione che gli avrebbe lasciato il segno dal punto di vista emotivo.

“Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell’amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato. Volevo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare li finché non fossi stato pronto a tornare alla realtà”, ha affermato l’ex partecipante del dating show di Maria De Filippi.

Rocco Fredella e la nuova vita al fianco di Doriana

Nonostante il suo essere devastato per ‘colpa’ di Gemma Galgani, l’ex cavaliere Rocco Fredella non ha indossato l’abito talare o il saio. Infatti,, dopo essere uscito dal programma di Canale 5 l’uomo ha conosciuto Doriana che ha conquistato il suo cuore. “Lei mi ha detto che non ero una persona da convento”, ha detto l’ex della dama torinese. Da quel momento sono passati un paio d’anni: “Sono felicemente innamorato, conviviamo”.