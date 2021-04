Isola dei Famosi: Valentina Persia accusata di razzismo per l’imitazione di Fariba Tehrani

Isola dei Famosi 2021: tra ritiri, accuse e litigate

Continua la programmazione de L’Isola dei Famosi 15, un’edizione caratterizzata da numerosi ritiri. Infatti, dopo l’addio del comico Beppe Braida per motivi strettamente personali, giovedì scorso altri due naufraghi hanno salutato l’Honduras. Stiamo parlando di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. I due che sull’isola non si sono mai sopportati alla fine hanno avuto in comune lo stesso destino: ritiro per motivi di salute.

E se il primo ha avuto un distacco della retina e dovrà sottoporsi ad un intervento, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha un problema agli occhi dopo che un ceppo di fuoco le è finito al suo interno. Ma al reality show di Ilary Blasi sono sorti altri problemi. E se Daniela Martani chiede a gran voce la squalifica di Andrea Cerioli per la sua maleducazione, altri accusano Valentina Persia per un atteggiamento razzista.

Valentina Persia accusata di razzismo nei confronti di Fariba Tehrani

Ebbene sì, si riscaldano gli animi a L’Isola dei Famosi 2021, che dopo gli inattesi ritiri, le nomination stanno rendendo la lotta molto più accanita. In questo caso al centro delle polemiche e delle critiche ci è finita Valentina Persia. La comica romana, infatti, qualche giorno fa è stata protagonista di un acceso botta e risposta con Fariba Tehrani, mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi ed ex concorrente di Pechino Express.

In questo caso, a far storcere il naso al popolo del web è stata l’imitazione della persiana da parte della barzellettiera, ma anche i suoi riferimenti alla sua cultura e lingua di origine. Ricordiamo che la donna vive nel nostro Paese da quasi un ventennio, tuttavia ha mantenuto l’accento originale della su Terra.

La reazione del popolo del web

Tra i commenti apparsi sui vari social network riferiti a Valentina Persia e che si possono riportare in quanto privi di parolacce, sono: “arrogante, presuntuosa e cafona”, “imbarazzante”.

Altri ancora, invece, sul web hanno scritto anche questo riguardo la naufraga della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi: “Continuo scimmiottare, deridere, sminuire Fariba ed evidenziare le sue origini diverse”. In poche parole, il pubblico del reality show di Canale 5 ha messo alla barzellettiera romana in cima alla lista dei cattivi e a quanto pare non ha nessuna intenzione di levarla.