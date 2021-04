DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 20 aprile: Can e Sanem decisi a partire, i genitori contrari

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua a programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa succederà nell’episodio in onda su Canale 5 martedì 20 aprile 2021?

Dagli spoiler che arrivano dalla Turchia si evince che Can e Sanem avranno intenzione di partire in barca per fare il giro del mondo. Inoltre, i due innamorati hanno intenzione di sposarsi. La ragazza comunicherà tutto ai suoi genitori ma quest’ultimi non la prenderanno affatto bene perché hanno paura che la loro primogenita possa soffrire di nuovo.

Can e Sanem decidono di lasciare Istanbul in barca a vela

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 20 aprile 2021, rivelano che Can e Sanem dopo essersi scambiati delle coccole in barca a vela decideranno di lasciare Istanbul. Nello specifico, il fotografo e la giovane scrittrice avranno intenzione di partire per le isole Galapagos per un paio d’anni lasciandosi alle spalle tutto quello che è accaduto negli ultimi tempi. Ovviamente la Aydin accetterà immediatamente di viaggiare con la persona che ama.

Tuttavia, la ragazza si mostrerà un po’ preoccupata perché prima o poi dovrà dire ai suoi genitori di essere tornata insieme al Divit e di voler lasciare la Turchia con lui. Il giorno dopo i due innamorati si recheranno a casa di Mevkibe e Nihat mano nella mano e armandosi di coraggio annunceranno di essersi rimessi insieme. In più, il fratello di Emre e la sua amata faranno sapere a tutti i loro progetti futuri.

Nihat e Mevkibe preoccupati per la loro secondogenita

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Mevkibe e Nihat verranno a conoscenza che Sanem e Can sono tornati insieme. Non solo, anche che la loro secondogenita ha intenzione di partire con il Divit per un paio d’anni per fare il giro del mondo in barca a vela. I Come era prevedibile, i due coniugi non saranno per niente d’accordo con tale scelta, nell’istante in cui i due innamorati gli diranno di voler lasciare Istanbul per poter realizzare i loro sogni.

Inoltre, il fotografo e la giovane scrittrice avranno intenzione di convolare a nozze. Nel dettaglio, scopriremo che Mevkibe e il negoziante saranno molto turbati, poiché hanno paura che la loro figlia possa soffrire per l’ennesima volta a causa del primogenito di Aziz. Cosa farà Sanem, andrà via con la persona che ama oppure si farà condizionare dal padre e dalla madre? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.