Barbara D’Urso, l’annuncio nostalgico su Instagram: “Mi piange il cuore” (VIDEO)

Barbara D’Urso in grosse difficoltà a Mediaset

Nelle ultime settimane Barbara D’Urso è finita al centro dell’attenzione mediatica per i presunti ridimensionamenti che Mediaset le avrebbe imposto. Al timone di tre programmi televisivi da oltre tre anni, un mese fa i vertici del Biscione gli hanno chiuso in anticipo Live Non è la D’Urso per bassi ascolti. Lo stesso destino potrebbe averlo Domenica Live, il contenitore pomeridiano festivo che da qualche tempo è tornato in versione large. Inoltre, gira voce che Pier Silvio Berlusconi abbia ridotto i compensi dei suoi ospiti passandoli a 500 euro dai tre mila iniziali.

In più le prove del programma domenicale non verranno più effettuate il sabato ma il venerdì prima di Pomeriggio cinque per ammortizzare i costi. In queste ore, la conduttrice napoletana si sta dibattendo per ottenere maggiore popolarità e recuperare la stima perduta nell’ultimo periodo. In che modo? carmelita ha fatto affidamento al suo seguitissimo account Instagram, dove ha condiviso un video nostalgico.

La nostalgia della conduttrice napoletana

Le ultime settimane per Barbara D’Urso non sono state per nulla soddisfacenti dal punto di vista degli ascolti tv. Infatti, i vertici Mediaset stanno notando che i suoi format non rendono più come prima e nello stesso tempo sono molto costosi per l’azienda. nel frattempo, Carmelita ha approfittato per recuperare la stima perduta dai telespettatori ricorrendo ai suoi canali social.

Nello specifico, la professionista partenopea ha scelto il suo pubblico di Instagram per riemergere con stile. Ovviamente il suo grande sogno è quello di condurre per la prossima stagione televisiva, non solo Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ma anche la versione Nip del Grande Fratello.

Il ricordo di Barbara D’Urso su Instagram

Sabato sera, dopo il successo della nuova puntata di Amici 20, tantissimi follower hanno popolato il profilo Instagram di Barbara D’Urso e assistito ad un momento del passato della conduttrice napoletana.

“Tre anni fa a quest’ora!!!”, ha scritto la professionista ricordando il primo ingresso in passerella per la conduzione del Grande Fratello 15. Ovviamente la clip in questione ha commosso gran parte dei sostenitori della donna e quest’ultima emozionata ha scritto: “Mi scoppia il cuore”. Ecco il filmato in questione che è diventato immediatamente virale sul web: