Francesco Oppini spaventato da un gesto di Tommaso Zoirzi: “Un po’ di paura me l’ha fatta scendere”

Francesco Oppini e il retroscena su Tommaso Zorzi

Il rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini continua ad essere forte anche all’esterno. Infatti, è trascorso un mese e mezzo dal fine del reality show di canale 5 e i due ex gieffini sono molto amici. Nell’ultimo numero di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, sia il figlio di Alba Parietti che il rampollo meneghino sono tornati a parlare della loro esperienza nel loft più spiato d’Italia.

E se l’imprenditore piemontese ci è rimasto solo tre mesi per sua scelta, il 26enne addirittura è riuscito a vincere. Al giornalista del periodico i due ragazzi hanno rivelato qualche retroscena, ad esempio i momenti di crisi che l’influencer aveva spesso in casa. A tal proposito, il venditore di auto ha detto: “Un po’ mi ha spaventato, un po’ di paura me l’ha fatta scendere in quei momenti“.

L’amicizia anche dopo il GF Vip 5

Come accennato prima lo scorso dicembre Francesco Oppini ha deciso di lasciare volontariamente la casa del Grande Fratello Vip 5 perché il reality show era stato allungato prima fino a febbraio e poi al primo marzo. Nonostante Tommaso Zorzi e il figlio di Alba Parietti sono stati lontani quasi tre mesi, una volta terminato il reality show la loro amicizia è continuata come prima.

Infatti, prima di Natale fino alla finalissima l’imprenditore piemontese ha sempre supportato il rampollo milanese incoraggiandolo a resistere e non mollare. Intervistato dal settimanale Chi, l’opinionista de L’Isola dei famosi 15 a proposito di Oppini Jr ha affermato: “Io lo dico sempre, in Fra ho trovato una vera amicizia… sempre le solite cose che fanno venire il diabete però se siamo qui un motivo c’é“.

L’intimità intellettuale fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

La scorsa settimana Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono stati ospiti del nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show, lo storico talk della seconda serata di Canale 5. In quell’occasione il rampollo meneghino senza peli sulla lingua ha rivelato di avere una certa intimità, ovviamente non fisica, col figlio di Alba Parietti.

Infatti con lui riesce a confidarsi su tutto e senza alcun filtro. Dopo il GF Vip 5 i due riescono a vedersi molto spesso, cenare insieme e addirittura mercoledì l’imprenditore piemontese è stato ospite nella seconda puntata de Il Punto Z su Mediaset Play.