Stefania Orlando sparita dalla tv svela è successo dopo il GF Vip: “Momento unico nella mia vita”

Stefania Orlando e l’esperienza al Grande Fratello Vip 5

Lo scorso settembre Stefania Orlando ha deciso di dare un calcio al passato ed intraprendere una nuova avventura televisiva, ovvero entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. La moglie di Simone Gianlorenzi vi è rimasta lì dentro fino alla fine , ossia il primo marzo 2021 quando il pubblico ha decretato vincitore Tommaso Zorzi, mentre lei si è classificata al terzo gradino del podio subito dopo Pierpaolo Pretelli.

E proprio col rampollo meneghino ha stretto un particolare rapporto d’amicizia che continua al di fuori del loft di Cinecittà. Ma se l’influencer praticamente è dappertutto, ovvero al Maurizio Costanzo Show, come opinionista a L’Isola dei Famosi 15 e al Il Punto Z, l’ex conduttrice Rai ha disertato un po’ la televisione. Per quale motivo? A rendere nota la ragione è stata lei stessa.

Il grande riscatto dopo il periodo buio

Dopo la quinta edizione del Grande Fratello Vip terminata lo scorso marzo, Stefania Orlando sta vivendo un periodo di ritrovata celebrità. Infatti, ricordiamo che la professionista dopo una onorata carriera in Rai si è ritrovata al di fuori di quel contesto e si è rifugiata nelle televendite, soprattutto di materassi.

Ora invece, dopo il reality show di canale 5 la moglie di Simone Gianlorenzi sta sentendo fortissimo l’affetto del pubblico. È stata lei stessa a parlarne recentemente, confessando anche qualcosa sul suo futuro dopo la partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini e vinto dal suo caro amico Tommaso Zorzi.

Stefania Orlando dopo il GF Vip 5 e i suoi progetti futuri

Recentemente Stefania Orlando si è fatta intervistare da un noto portale web, dicendo cosa sta succedendo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. A quanto pare la soubrette sta vivendo un momento magico.

“Tutto l’affetto del pubblico e delle persone che incontro per strada, o sui social, è molto gratificante, soprattutto perché arriva da un pubblico femminile anche molto giovane. I giovani fino ad oggi forse non mi avevano neanche mai conosciuta. Mi hanno conosciuta attraverso il GF Vip, mi hanno apprezzata e sostenuta e sinceramente sì, è stata una grande vittoria questa. L’amore del pubblico ti investe, è un abbraccio immenso ed è speciale proprio perché non è sempre presente. Sono sempre stata apprezzata dalle persone che mi conoscevano, ma mai così tanto. È un momento unico nella mia vita“, ha fatto sapere l’ex gieffina.

Poi quest’ultima ha parlato anche dei suoi progetti futuri: “Ci sono state delle proposte che non ho preso in considerazione perché lontane da quello che voglio fare. Ma sono arrivate anche delle proposte interessanti che si potranno concretizzare più avanti“.