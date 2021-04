Amici 20, perdita per Arisa e Cuccarini: eliminata Martina Miliddi

L’ultima puntata di Amici 20 è stata ricca di suspense ed emozioni. Alcuni allievi della scuola più famosa della TV hanno esultato, almeno per ora, altri invece sono stati costretti a lasciare il talent. Sicuramente, l’addio più eclatante è stato quello della ballerina Martina Miliddi.

La giovane ha affrontato nel ballottaggio finale il cantante Deddy. L’uscita in scena di Martina è sicuramente una grave perdita per Arisa e Lorella Cuccarini. L’ultima puntata di Amici 20 è stato un nuovo boom di ascolti. TgCom24 segnala un 27,6% di share e circa sei milioni di telespettatori.

Amici 20: Martina in lacrime saluta tutti

Una Martina Miliddi in lacrime ha salutato il pubblico di Amici 20. La ballerina, da settimane, era stata sotto il giogo delle critiche da parte di Alessandra Celentano. L’eliminazione è avvenuta nell’ultima puntata serale di Amici 20, in onda su Canale 5.

La ragazza ha dedicato la sua importante esperienza all’interno del talent-show Mediaset al padre scomparso: “Ballo grazie a lui, vorrei che avesse visto dove sono arrivata”. Lorella Cuccarini al momento rimane con un unico ballerino, ovvero, Alessandro. Prosegue l’iter verso la finalissima dello show e se Sangiovanni sembra essere uno dei candidati alla vittoria, ma anche Aka7even sembra convincere con le sue potenzialità.

Martina e il presunto flirt con De Martino

Secondo alcune indiscrezioni, la ballerina Martina Miliddi avrebbe un flirt con Stefano De Martino. Stefano, ex di Belen Rodriguez, ha un passato nel talent di Amici come ballerino. Al momento ricopre la carica di giudice nel programma. Se il flirt venisse confermato, non sarebbe la prima volta che l’artista partenopeo troverebbe l’amore ad Amici.

Ricordiamo che ancor prima di Belen, il 30enne fosse fidanzato con Emma Marrone, cantante uscita anche lei dal talent Mediaset. Il love interest di Miliddi sarebbe attualmente Aka7even, ma si vocifera che tra i due ci sia maretta. Vedremo se questo rumor riguardante la 20enne di Assemini e Stefano rimanga tale o sarà confermato.