Uomini e Donne, anticipazioni del 19 aprile: Armando quasi cotto, Samantha presa da Bohdan

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Dopo lo stop dovuto al weekend riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Le anticipazioni della puntata odierna, ovvero di lunedì 19 aprile 2021 fornite da Il Vicolo delle News, svelano che si tornerà a parlare del Trono classico.

Nello specifico, del percorso di Giacomo e di Samantha. Venerdì scorso è stato il turno del loro collega Massimiliano, il quale ha assistito all’addio della corteggiatrice Eugenia. Per quanto riguarda il parterre senior, invece, continueranno le polemiche sul cavaliere Luca e sulle sue spasimanti. In più, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere come prosegue la frequentazione tra Armando Incarnato e Angela.

Trono classico: Giacomo indeciso sulle sue corteggiatrici

L’appuntamento odierno di Uomini e Donne svelano che in studio accadranno alcuni colpi di scena. Venerdì scorso, chi ha seguito il dating show di Maria De Filippi ha visto puntata il trono di Massimiliano. Quest’ultimo si sta frequentando con tre spasimanti, ma la volta scorsa Eugenia ha deciso di lasciare il programma. La corteggiatrice ha la sensazione di non piacere dal punto di vista fisico al tronista, di conseguenza, anche su consiglio della conduttrice Maria De Filippi, ha preferito andare via.

Oggi pomeriggio, invece, assisteremo a Massimiliano che avrà alcuni ripensamenti e confiderà di essere triste di non vedere più Eugenia al suo solito posto. Alle 14:45 si parlerà anche degli altri sue tronisti e del loro percorso. Ultimamente Giacomo sta frequentando Martina, Carolina e una nuova corteggiatrice. E proprio con la new entry le cose stanno procedendo molto bene, mentre con le altre due ci sono stati alcuni battibecchi.

Trono over: il percorso di Luca ed Armando

Per quanto riguarda Samantha, più passa il tempo e più si sta legando a Bohdan. Quest’ultimi una realizzato una nuova esterna e in essa hanno scoperto di avere molte cose in comune. Intanto, al suo trono c’è pure Alessio, il quale non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Di conseguenza nella puntata odierna assisteremo a delle nuove scintille.

Per quanto riguarda il parterre senior si parlerà di Luca. Il cavaliere si sta frequentando con la dama Elisabetta, ma lui sembra non volergli dare l’esclusiva e di voler conoscere altre donne. Per tale ragione, oggi pomeriggio vedremo con chi altra signora è uscito in settimana. Poi sarà il turno di Armando Incarnato che in questi giorni ha dato dimostrazione di avere un debole per Angela. Finalmente sarà la volta buona per l’imprenditore partenopeo? Staremo a vedere.