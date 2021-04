Domenica Live, duri attacchi contro Ilary Blasi per non aver difeso Fariba, Barbara D’Urso s’infuria (VIDEO)

Nella puntata del 18 aprile di Domenica Live si è aperto un dibattito sull’isola dei famosi durante il quale sono state mosse delle accuse contro Ilary Blasi. Il confronto era incentrato sulla lite che c’è stata tra Fariba Tehrani e Valentina Persia.

In tale occasione, alcuni telespettatori hanno notato un comportamento estremamente offensivo da parte della comica ai danni della madre di Giulia Salemi. Durante la puntata del programma di Barbara D’Urso, però, alcuni ospiti hanno tirato in ballo anche la conduttrice dandole buona parte delle colpe.

Le accuse contro Ilary Blasi

Come tutti i telespettatori dell’Isola dei famosi avranno avuto modo di vedere, nella precedente puntata è avvenuta una discussione accesissima tra Fariba e Valentina. La Persia, però, nel tentativo di prevaricare sulla compagna d’avventura, ha fatto delle imitazioni inerenti il modo di fare della persiana e il suo dialetto. Molti telespettatori hanno reputato tale gesto razzista e offensivo. Nel corso della puntata odierna di Domenica Live si è parlato di questo argomento e i presenti hanno chiamata in causa anche Ilary Blasi.

Gli ospiti, infatti, hanno reputato il comportamento di Valentina un po’ troppo eccessivo, tuttavia, una buona parte di colpe spetta anche alla conduttrice. Nel momento in cui sono stati toccati dei temi estremamente sensibili quali quelli del razzismo e della discriminazione, Ilary sarebbe dovuta certamente intervenire. La Blasi, infatti, invece di ridere come ha fatto, si sarebbe dovuta intromettere ed interrompere quel teatrino.

L’intervento di Barbara D’Urso a Domenica Live

Dinanzi tali parole contro Ilary Blasi pronunciate da alcuni ospiti presenti nello studio di Domenica Live, Barbara D’Urso ha sentito il bisogno di intervenire. La conduttrice, infatti, ha interrotto immediatamente il dibattito ed ha precisato di non essere affatto a conoscenza di quanto accaduto in puntata. Dato che Ilary è una sua collega, la donna ha esortato i suoi ospiti a non fare alcun riferimento su di lei e sul suo modo di affrontare la situazione.

Barbara, poi, si è rivolta direttamente alla sua collega, nel caso in cui la stesse guardando, e l’ha salutata calorosamente. Molti telespettatori hanno reputato questo gesto come un modo di bloccare sul nascere delle polemiche che avrebbero potuto coinvolgere anche la D’Urso. Per il momento, però, Ilary Blasi non è intervenuta sulla vicenda, anche perché forse non ha avuto ancora modo di apprendere quanto accaduto. (Clicca qui per il video)