Stefania Orlando e il marito vogliono fare Temptation Island ma c’è un grosso problema

Stefania Orlando dopo il GF Vip 5

Senza ombra di dubbio la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha creato una serie di funclub a favore dei concorrenti e spesso hanno creato delle polemiche tra loro. L’ultimo Come è accaduto per i Prelemi (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli) e gli Zengavò (Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, gran parte del pubblico spera che Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi partecipino alla nuova edizione di Temptation Island.

Intervistata da Giada Di Miceli nel programma radiofonico Non Succederà Più, la cara amica di Tommaso Zorzi non si è tornata indietro su tale ipotesi, ma purtroppo c’è un problema non di poco conto.

L’ex gieffina vorrebbe partecipare a Temptation Island ma non può

Intervenuta a Non Succederà Più su Radio Radio, Stefania Orlando ha detto: “In merito ai rumor su Temptation Island avevo letto e avevo anche risposto. Ci sono coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Temptation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose?

Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici L’Isola dei Famosi ti dico subito di no. Temptation Island non so. Mi hai un po’ spiazzata con questa domanda. Ma perché uno si deve andare a cercare i problemi quando non ce li ha?”, ha detto l’ex gieffina.

Poi la conduttrice ha riferito che al momento non ci sono dei progetti insieme a Tommaso Zorzi. Poi ha ammesso che dopo la sua partecipazione al GF Vip 5 si sono mosse le acque. “Ci sono progetti che magari sono stati scartati, altri che sto considerando, alcuni a breve termine altri a lungo termine. Per il momento sto pensando alla musica. La mia grande passione. Ci sono progetti non imminenti ma ci sono, sono di tv”, ha detto la donna.

Stefania Orlando alla guida di un programma?

Ovviamente i sostenitori di Stefania Orlando sperano tanto nella sua conduzione. Nello specifico, vorrebbero che Maria De Filippi affidi la conduzione di Temptation Island all’ex gieffina piuttosto che Bisciglia o Alessia Marcuzzi. Purtroppo non sarà così, perché quest’anno pare ci sarà solo un’edizione del reality show delle tentazioni, sarà presentata da Filippo.