Andrea Zenga e Rosalinda stanno davvero insieme? Stefania Orlando vuota il sacco (FOTO)

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò innamorati

In tanti sul web sono convinti che dopo le storie d’amore finte con Gabriel Garko e Massimiliano Morra, anche stavolta con Andrea Zenga l’ex gieffina Rosalinda Cannavò stia fingendo. A togliere ogni dubbio ci ha pensato un’altra ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5, ovvero Stefania Orlando.

Ebbene sì, tra quest'ultima e la coppia nata nel loft più spiato d'Italia non c'è nessuna faida, anzi i tre si sento spesso al telefono. Lo scorso mese alcuni fan del reality show di Alfonso Signorini avevano pensato ad un distacco per due commenti delle ex gieffine sotto uno scatto del figlio di Walter Zenga.

L’ex gieffina prende le difese dei Zengavo

Intervistata da Giada De Miceli a Non Succederà Più, il programma in onda su Radio Radio, Stefania Orlando ha fatto delle precisazioni su Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. Nello specifico ha fatto sapere che lei è in ottimi rapporti con la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Inoltre, parlando con la conduttrice radiofonica ha messo a tacere alcune indiscrezioni maligne. Stando ad alcune voci infatti l’attrice messinese e il figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale di calcio non starebbero davvero insieme. Rumors che la moglie di Simone Gianlorenzi ha categoricamente smentito.

Stefania Orlando conferma che Rosalinda ed Andrea stanno insieme

Nel corso della lunga intervista a Non Succederà Più di Giada De Miceli, l’ex gieffina Stefania Orlando ha parlato della sua amicizia con gli ex compagni d’avventura. Nello specifico, ha detto che Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si sono avvicinati verso la fine e li hanno vissuti poco.

“Però a quanto vedo anche dai social e anche da quanto mi raccontano loro stessi, perché io li sento entrambi, sta andando molto bene questa bella storia. Sì la relaziona è confermata, loro sono molto carini. Tutto è iniziato alla fine del GF Vip. Ogni tanto sento Andrea, stamattina mi sono sentita con Rosina, io la chiamo così. Loro sono molto felici e innamorati. Sono molto contenta per loro. Penso che durerà questo loro rapporto”, ha fatto sapere l’ex moglie di Andrea Roncato. Ecco una parte della sua intervista: