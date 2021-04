Fulvio Collovati nega il corteggiamento di Giulia Salemi: “Diceva amore a tutti…” (VIDEO)

La pesante accusa di Caterina Collovati

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello vip 5 Giulia Salemi fu ospite a Live Non è la D’Urso. In quell’occasione l’influencer italo-persiana è stata aggredita verbalmente dalla giornalista Caterina Collovati che l’ha accusata davanti a tutti di averci provato con suo marito Fulvio.

“Sono passati tanti anni, ma mi aveva davvero infastidito un tuo atteggiamento. Circa cinque o sei anni fa tu e mio marito avete fatto un programma insieme di calcio. Casualmente guardando il suo cellulare vidi dei tuoi messaggi in cui tu lo chiamavi tesoro e amore e lo invitavi ad una festa di compleanno. Quando al Grande Fratello Vip ho sentito che Elisabetta Gregoraci ha detto che lo avevi fatto anche con Flavio Briatore mi sono detta ‘ma allora ha il vizietto’, guarda che è una cosa orribile! Avvicinarsi a uomini sposati è una cosa indegna!”, ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso.

La replica di Giulia Salemi

Ovviamente Giulia Salemi, sorpresa e sconvolta dalle parole di Caterina Collovati a Live Non è la D’Urso non è rimasta a guardare. Infatti, dopo la pesante accusa la fidanzaa di Pierpaolo Pretelli ha smentito categoricamente affermando che lei chaiama “amore” tutti indistintamente.

In quell’occasione l’ex gieffina ha detto: “Stiamo scherzando? Io chiamo tutti amore. Da lì a importunare gli uomini sposati è contro la mia etica e non infrango i miei principi. Non vi permetto di dire il contrario. Al mio compleanno possono venire tutti, l’invito è sempre aperto alle compagne. Lungi da me provarci con gli uomini sposati. Stiamo sfociando in un’altra sfera e non ci sto, non mi rappresenta questa cosa”.

Fulvio Collovati dice la verità sulla vicenda ‘Salemi’

A distanza di alcune settimane, Barbara D’Urso a Domenica Live ha invitato in studio Fulvio Collovati, la moglie Caterina e i loro figli. Occasione giusta per chiudere definitivamente una questione che ha gettato del fango addosso all’ex gieffina. Infatti, l’ex calciatore ha finalmente rotto il silenzio chiarendo definitivamente come sono andate le cose con la Salemi.

“Io e Giulia abbiamo fatto un programma insieme in Albania, abbiamo viaggiato continuamente per sei mesi io e lei, ma non eravamo soli. C’erano anche altri giocatori. Lei è una ragazza simpatica e penso che non abbia fatto nulla di male. Si era instaurata una confidenza dopo sei mesi. Giulia è una ragazza solare e carina, chiamava amore tutti”, ha asserito il giornalista sportivo. Ecco il video in questione: