Brando Giorgi dopo l’operazione agli occhi: “Non è un bel vedere” ecco come sta (FOTO)

Come tutti i telespettatori dell’Isola dei famosi avranno avuto modo di vedere, Brando Giorgi è stato costretto a ritirarsi a causa di una urgente operazione agli occhi a cui si sarebbe dovuto sottoporre. La data dell’intervento era fissata a sabato 17 aprile e, in seguito, l’attore è tornato sui social per spiegare ai fan le sue condizioni.

Il protagonista ha registrato le sue prime Instagram Stories dopo l’esperienza del reality show incentrato sulla sopravvivenza ed ha spiegato come sia andata l’operazione. Scopriamo nel dettaglio quello che ha rivelato e quando lo rivedremo in tv.

Come è andata l’operazione agli occhi di Brando Giorgi

Oltre a Elisa Isoardi, anche Brando Giorgi è stato costretto a lasciare l’Isola dei famosi a causa di un problema agli occhi a cui ne è conseguita un’operazione. L’attore aveva rivelato di essere costretto a tornare in Italia in quanto rimasto vittima di un incidente alquanto grave. Durante la sua permanenza in Honduras, infatti, il giovane ha avuto un distacco della retina. Per tale ragione, è stato assolutamente necessario intervenire chirurgicamente. Già in una precedente occasione l’ex naufrago ha pubblicato dei commenti in cui ha rassicurato tutti i fan.

Stavolta, però, ha deciso di mostrarsi di persona, in modo da far vedere a tutti le sue condizioni. Brando è apparso con degli occhiali da sole scuri, anche se era in casa sua. Il protagonista ha spiegato di preferire non mostrarsi ancora in quanto il suo viso non è un bel vedere dopo l’intervento. Ad ogni modo, l’attore ha voluto porgere i suoi ringraziamenti a tutti coloro che l’hanno sostenuto e si sono preoccupati per lui.

Il desiderio dell’ex naufrago

In seguito, Brando Giorgi ha spiegato che l’operazione sia andata assolutamente a buon fine, ma adesso dovrà continuare a stare a riposo. Nello specifico, i dottori gli hanno consigliato di stare steso per circa 48 ore. Una volta trascorso tale tempo, poi, dovrà effettuare dei controlli. Trascorso il decorso post operatorio, poi, l’attore potrà finalmente tornare alla vita di tutti i giorni. Nel corso del video, poi, Giorgi ci ha tenuto a fare anche una precisazione.

Il giovane ha ammesso di non vedere l’ora di rimettersi completamente in sesto per poter andare nelle trasmissioni televisive Mediaset in modo da chiarire alcuni punti. In questi giorni, infatti, stanno emergendo alcune critiche contro l’ex naufrago, dalle quali il diretto interessato non può difendersi. Non appena ne avrà l’occasione, però, lo farà sicuramente.