DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 21 aprile: Sanem non ascolta i suoi genitori

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel nuovo episodio in onda mercoledì 21 aprile 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Can e Sanem saranno decisi a partire in giro per il mondo ma dovranno fare i conti con la reazione di Nihat e Mevkibe. I due infatti, saranno contrari dopo quello che ha vissuto in passato la loro figlia. Tuttavia, la scrittrice non cambierà idea seguendo il suo cuore.

Can e Sanem organizzano il loro viaggio

Le anticipazioni della puntata odierna di DayDreamer – Le Ali del Sogno, in onda mercoledì 21 aprile 2021, svelano che Sanem deciderà di vivere la storia d’amore con Can senza compromessi. La Aydin, infatti, non vorrà ricadere negli errori commessi in passato. Di conseguenza, la giovane scrittrice e l’affascinante fotografo saranno decisi a fare un viaggio per il mondo dalla durata di un paio d’anni con la barca a vela.

I due protagonisti della soap opera turca, però, dovranno trovare il coraggio di essere sinceri con Mevkibe e Nihat. Quest’ultimi, però, dopo esserne venuti a conoscenza non la prenderanno affatto bene. Nello specifico, rimarranno doppiamente delusi perché oltre a essere tornati insieme, a breve lasceranno la città per visitare le isole Galapagos.

Nihat e Mevkibe contrari al ritorno di fiamma tra Can e Sanem

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che sia Mevkibe che il marito Nihat avranno ancora in mente i terribili momenti che la loro secondogenita Sanem ha vissuto per un anno intero. Infatti, in quell’occasione la giovane scrittrice era finita pure in una clinica psichiatrica, a seguito dell’improvvisa partenza del fotografo Divit. Tuttavia, la Aydin non cambierà idea, infatti sarà decisa a viversi la ritrovata storia d’amore al fianco del Divit e a non permettere a nessuno di separarli per l’ennesima volta.

A quel punto, i due ragazzi trascorreranno un intero pomeriggio nella loro barca a vela ma non a scambiarsi coccole, ma a fare delle prove in vista del loro viaggio intono al mondo. Can, su richiesta della sua fidanzata, accetterà di farle da insegnante descrivendole nello specifico le basi della navigazione, anche se in un primo momento si mostrerà abbastanza titubante.