Tommaso Zorzi ha diffidato Barbara D’Urso? Gesto sospetto a Domenica Live (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D’Urso ha ospitato Akash Kumar, il quale ha parlato di quanto accaduto all’Isola dei famosi e anche dei disguidi con Tommaso Zorzi. L’ospite, però, nel momento in cui stava per fare il nome dell’influencer, è stato immediatamente bloccato dalla padrona di casa.

La conduttrice, infatti, ha esortato il giovane a non fare nomi. Il suo comportamento ha generato parecchio sgomento sul web. In molti, infatti, ritengono che la donna abbia agito in questo modo in virtù di una diffida.

Le domande di Barbara D’Urso ad Akash Kumar

In questo periodo stanno avvenendo diversi fatti strani dietro le quinte di Mediaset che riguardano Lady Cologno. Nelle sue trasmissioni, infatti, la donna sta evitando di citare alcuni volti del mondo dello spettacolo e anche alcune trasmissioni. Durante la puntata di ieri di Domenica Live, il protagonista di una nuova censura di Barbara D’Urso è stato Tommaso Zorzi. In studio c’era Akash Kumar, il quale ha chiarito alcune cose inerenti la sua persona e il suo percorso nel reality show di Canale 5.

Tra gli argomenti maggiormente degni di nota c’è stato quello inerente la recente ospitata dell’ex naufrago all’Isola dei famosi. A seguito di tale incontro, il giovane ha pubblicato delle IG Stories nelle quali ha rivelato di “averli asfaltati”. La D’Urso, allora, ha chiesto al suo ospite a chi fosse riferita tale frase. Il giovane, a quel punto, ha rivelato alla conduttrice che il destinatario principale del suo fosse una persona nota alla padrona di casa del talk show.

La censura e la possibile diffida di Tommaso Zorzi

Intuito che il riferimento fosse a Tommaso Zorzi, allora, Barbara D’Urso ha invitato il ragazzo a non fare nomi. Il modo in cui la protagonista ha trattato l’argomento, dunque, sta facendo sorgere delle domande ai telespettatori. Per quale ragione Akash non ha potuto nominare Tommaso nel programma di Lady Cologno. L’ipotesi più plausibile è che Zorzoi possa aver diffidato la D’Urso impedendole, di conseguenza, di parlare di lui nelle sue trasmissioni.

Per il momento, però, i diretti interessati non sono intervenuti sulla vicenda, pertanto, non si sa se questa sia la verità oppure no. Ad ogni modo, dopo quanto accaduto con Maria De Filippi, Barbara è molto più cauta nel parlare dei colleghi e delle altre trasmissioni. Anche quando sono state mosse delle accuse contro Ilary Blasi, la presentatrice ha stoppato subito la discussione. (Clicca qui per il video)