Ariadna Romero, contro Pierpaolo e la D’Urso: “Non ho dato il consenso per portare Leo in tv” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live è stato ospite di Barbara D’Urso Pierpaolo Pretelli e suo figlio Leo e tale cosa pare non sia stata molto gradita da Ariadna Romero. La donna si è sempre mostrata estremamente comprensiva nel relazionarsi alla nuova compagna del suo ex.

La modella, infatti, ha sempre ricevuto anche i complimenti da parte di Barbara D’Urso, la quale l’ha ringraziata per il suo essere così aperta e permissiva. Tuttavia, pare che alcuni confini siano stati valicati, sta di fatto che la Romero ha dato luogo ad un post al veleno per quanto accaduto ieri.

Lo sfogo di Ariadna contro la D’Urso e Pierpaolo

In queste ore, Ariadna Romero ha pubblicato delle Instagram Stories contro Barbara D’Urso e Pierpaolo Pretelli. La donna ha mantenuto un tono calmo onde evitare di generare uno tsunami, tuttavia, non ha potuto fare a meno di mostrare il suo dissenso. Nello specifico, la protagonista ha condiviso un post all’interno del quale si parlava di come introdurre un nuovo partner ad un figlio. Ebbene, secondo il punto di vista della Romero, parlare della vicenda in un programma televisivo è una cosa assolutamente sbagliata.

Secondo lei, infatti, questo è un tema estremamente delicato, il quale va trattato con molta delicatezza. In tale occasione, infatti, si è deciso di passare sopra questo processo così importante e graduale per seguire la logica della popolarità e dell’audience. Il piccolo Leo, inoltre, sembrava visibilmente in imbarazzo, cosa che Pretelli non avrebbe dovuto assolutamente permettere. Ad ogni modo, la modella non ha intenzione di attuare una guerra.

La Romero e il mancato consenso su Leo

Ariadna Romero, infatti, ci ha tenuto solo a precisare il suo punto di vista, reputando un po’ inappropriato il modo di agire della D’Urso e, soprattutto di Pierpaolo. La donna, inoltre, ha spiegato di non aver dato il suo consenso a portare Leonardo in trasmissione. Malgrado questo, però, non vuole dare luogo ad una guerra contro il padre di suo figlio.

Questo perché la cosa che per lei conta di più è la serenità di suo figlio e Leonardo è felice quando vede che anche i suoi genitori vanno d’accordo. La protagonista ha ammesso di incassare il colpo e di andare avanti per l’amore di suo figlio. Per il momento, però, né la conduttrice né l’ex compagno della donna sono intervenuti per manifestare il loro punto di vista.