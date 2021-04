Oroscopo 20 aprile 2021: Acquario passionali, Ariete un po’ demotivati

Le previsioni dell’oroscopo del 20 aprile 2021 denotano una giornata molto passionale per gli Acquario. Gli Ariete sono sottotono, mentre i Bilancia stanno per vivere uno stravolgimento.

Previsioni 20 aprile da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni astrali denotano una giornata un po’ sottotono per voi. Dopo un inizio settimana un po’ più arzillo, oggi ci sarà un certo calo dal punto di vista del vostro umore. Cercate di non trascurare le questioni importanti e, soprattutto, le persone care. Sul lavoro non siate sciatti.

Toro. Opportunità di riscatto per i nati sotto questo segno. Cercate di non dare troppo peso alle critiche e siate più lungimiranti nei progetti. Spesso tendete a soffermarvi solamente sul presente, trascurando i risvolti che potrebbero esserci in futuro. Questa pratica, però, potrebbe portarvi ad avere degli inconvenienti.

Gemelli. L’Oroscopo del 20 aprile 2021 vi esorta a farvi coraggio e a non perdere la speranza. Se state lavorando ad un nuovo progetto è opportuno mostrare impegno e dedizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è meglio non guardarsi indietro e pensare al futuro.

Cancro. Grandi opportunità lavorative per i nati sotto questo segno. Il prossimo mese potrebbe rivelarvi delle belle sorprese. Ponderate attentamente i pro e i contro nel caso in cui siate in ballo per un progetto che determinerà un ingente esborso di denaro. In campo sentimentale, invece, siete pronti ad amare.

Leone. I rapporti di coppia che vanno avanti da parecchio tempo potrebbero vivere una battuta d’arresto. Dovete cercare nuovi stimoli se non volete complicazioni. Sul lavoro, invece, attenzione ai colleghi che proveranno in tutti i modi ad apparire dalla vostra parte, potrebbero giocare sporco.

Vergine. In questo periodo potreste sentire la mancanza di una persona cara un po’ più del solito. Non lasciatevi prendere dai malumori e cimentatevi in nuove avventure per quanto riguarda l’amore. Le stelle sono dalla vostra parte, starà solo a voi riuscire a cogliere i segnali dall’esterno.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per dare luogo ad un investimento. Se state pensando di aprire una nuova attività, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Dal punto di vista professionale ci sono dei risvolti in arrivo che potrebbero cambiare considerevolmente le vostre abitudini. Siate pronti a tutto.

Scorpione. L’Oroscopo del 20 aprile denota un momento molto positivo per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle novità in arrivo, pertanto, siate ricettivi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non trascurate le esigenze del partner. La complicità e la sintonia sono ingredienti fondamentali per un rapporto sano e duraturo.

Sagittario. Il lavoro vi tiene molto impegnati, ma di questo ne siete felici. La cosa si complica nel momento in cui questa sfera toglie troppo tempo a quella sentimentale. Anche il partner potrebbe risentire di questo disagio. Cercate di essere un po’ più equilibrati e di sfruttare al meglio il vostro tempo.

Capricorno. I sentimenti sono un po’ sulle montagne russe in questo periodo. Per quanto riguarda la sfera emotiva, vi sentite un po’ troppo instabili. Sul fronte lavoro, invece, stanno cominciando a smuoversi delle situazioni. Nei prossimi mesi sono previste delle belle entrate economiche.

Acquario. Siate cauti nelle prossime decisioni. In questo periodo siete impelagati in più impegni, i quali vi porteranno via un bel po’ di tempo. Cercate, però, di non trascurare il vostro partner. In campo sentimentale, i single saranno favoriti perché potranno sfruttare appieno il flusso di Venere.

Pesci. Meglio non fare passio affrettati. Se siete in attesa di un nuovo progetto, valutate attentamente i pro e i contro. In amore, in questo particolare periodo, vince chi fugge. Siate un po’ più sfuggenti e lasciatevi desiderare. Spesso è opportuno far tremare la terra sotto i piedi per avere delle reazioni.