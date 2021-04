Uomini e Donne, Ida Platano ha un nuovo amore? La confessione: “Ho fatto un incontro”

Ida Platano di nuovo innamorata? Il messaggio

La settimana scorsa i telespettatori di Canale 5 hanno assistito al ritorno di Ida Platano al Trono over di Uomini e Donne. Una decisione che ha scatenato non poche polemiche sul web visto i trascorsi della dama bresciana nel dating show di Maria De Filippi. A quanto pare la parrucchiera ha deciso di tornare dopo l’uscita di scena del suo storico ex Riccardo Guarnieri insieme a Roberta Di Padua.

La donna si è data una nuova opportunità e di continuare la sua vita lontano del personal trainer pugliese. Nella mattinata di lunedì la Platano ha dato il buongiorno fan come al solito, ma stavolta con grande entusiasmo ha fatto sapere: “Come state? Io bene, bene. Ieri ho avuto un bellissimo incontro”. Sembra proprio che la protagonista del parterre senior abbia avuto un incontro durante il fine settimana. Di chi si tratta?

La dama del Trono over non si sbilancia

Nonostante abbia anticipato di aver avuto un bellissimo incontro, Ida Platano su Instagram non si è sbilanciata più di tanto. Infatti, dopo aver dato il buongiorno a tutti coloro che la seguono sul social network, l’ex di Riccardo Guarnieri non ha specificato se è uscita con un protagonista del Trono over di Uomini e Donne.

Per caso la dama bresciana si è vista con Marco, che da settimane è il più ambito del parterre maschile? Oppure Luca? Per scoprirlo bisogna attendere la messa in onda delle nuove puntate del programma di Maria De Filippi, o altrimenti se la stessa confiderà qualcosa sul suo canale.

Il messaggio di Gemma Galgani a Ida Platano

Il buongiorno felice di Ida Platano non è di certo passato inosservato alla sua cara amica e collega di parterre, Gemma Galgani. Infatti, la storica dama torinese del Trono over di Uomini e Donne ha voluto mandare un messaggio alla parrucchiera bresciana. “La gioia più grande è sentire che hai ritrovato l’entusiasmo! Questo per me è il regalo più bello che potessi ricevere”, ha scritto la 71enne piemontese.

Le frasi di quest’ultima sono state condivise dall’ex compagna di Riccardo Guarnieri attraverso delle Stories su Instagram e lasciano intendere che nel cuore della donna potrebbe esserci un nuovo amore. Non rimane che attendere per conoscere nuove informazioni in tal senso.