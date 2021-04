Non è l’Arena, malore in diretta per Massimo Giletti: “Adesso sviene” gli aggiornamenti (FOTO)

La puntata andata in onda ieri, domenica 18 aprile, di Non è l’Arena è stata particolarmente complicata per Massimo Giletti, il quale ha avuto un malore in diretta. In più occasioni il conduttore è stato costretto a fermarsi in quanto non riusciva a portare avanti il dibattito.

Questa non è la prima volta che il conduttore è vittima di un simile avvenimento. Alcuni anni fa, infatti, fu costretto ad interrompere la trasmissione a causa della febbre troppo alta. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto ieri.

Il malore di Massimo Giletti in diretta

Massimo Giletti ha avuto un malore durante la puntata di ieri di Non è l’Arena. Il conduttore stava svolgendo normalmente il suo lavoro quando, improvvisamente, ha perso il filo del discorso in quanto non si è sentito bene. Il protagonista ha chiesto l’intervento dei suoi collaboratori allo scopo di mandare la pubblicità e oscurare quanto stesse accadendo. Dato che ci sono dei tassativi da rispettare, però, non è stata immediata l’oscurazione dello studio.

Pertanto, i telespettatori si sono trovati ad assistere ad una scena alquanto preoccupante, durante la quale Massimo faceva fatica a parlare. A causa della pandemia, poi, nessuno si è potuto avvicinare al conduttore per prestargli soccorso, come invece accadde qualche anno fa. Ad ogni modo, dopo una pausa pubblicitaria, Giletti è tornato alle redini del talk show, ma ha continuato ad apparire profondamente turbato.

L’aggiornamento del conduttore su Instagram

Lui stesso ha ammesso di non sapere se fosse in grado di portare a termine il programma. In seguito ad un altro malore, Massimo Giletti ha detto che avrebbe fatto di tutto per arrivare almeno fino alle ore 22:00. Ad ogni modo, malgrado la situazione particolarmente complessa, il presentatore è riuscito a portare a termine tutto il suo compito. Una volta finito lo show, Giletti ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ammesso di non stare bene e che la puntata in questione fosse stata particolarmente difficile.

I telespettatori, allora, sono accorsi al di sotto del post in questione ed hanno manifestato tutta la loro apprensione. In molti hanno ammesso di aver temuto che il conduttore potesse svenire improvvisamente. Altri, invece, hanno esortato Massimo a badare di più alla sua salute, in quanto è apparso davvero in un pessimo stato durante la diretta. Al momento questi sono gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni. Non ci resta che attendere le prossime ore.