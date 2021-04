Isola dei Famosi, il duro sfogo di Daniela Martani: “È terrificante, mi viene da piangere”

L’ex naufraga Daniela Martani si sfoga su Instagram: il motivo

Nelle ultime settimane Daniela Martani è tornato al centro dell’attenzione per la sua partecipazione alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Al momento l’ex gieffina si trova in quarantena in attesa di poter tornare in studio al cospetto di Ilary Blasi. Per passare il tempo, la vegana passa molto tempo sui suoi canali social dove commenta e soprattutto critica i suoi vecchi compagni d’avventura.

Di recente, però, la donna ha condiviso alcune immagini estrapolate dal documentario su Netflix, Seaspiracy dove si parlava dello sfruttamento del mare. Un documentario che ha particolarmente colpito l’ex hostess, la quale ha rivelato su IG di essersi commossa nel vedere come diverse specie di animali marini facciano una brutta fine. Per questo motivo è sbottata così: “E’ terrificante…Mi viene da piangere…Cosa stiamo facendo al nostro Pianeta?”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto la donna sulla flora marina.

L’ex naufraga preoccupata per la flora marina

Sempre sul suo account Instagram, Daniela Martani nel post condiviso ha mostrato l’intervento di una scienziata che parlava di questo problema. Quest’ultima, ha confessato che i pesci soffrono tantissimo nel momento in cui vengono ammazzati.

Una confessione che ha fatto irritare tantissimo l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15, la quale ha detto: “Per questo motivo sono diventata vegana e tutti dovrebbero esserlo…Tutti gli animali soffrono…”. L’ex concorrente del Grande Fratello, che al momento si trova in quarantena, ha detto che mangiare il pesce farebbe male: “Altro motivo per non mangiare il pesce è che è tossico…”.

L’appello social di Daniela Martani a tutti i suoi seguaci

Sempre sul suo account Instagram, Daniela Martani ha concluso tale intervento affermando che è giusto avere un po’ di spensieratezza in questo momento storico dovuto alla pandemia. Tuttavia, non si può però chiudere gli occhi di fronte a tutta questa brutta situazione: “Bisogna essere informati su quello che sta accadendo intorno a noi…I nostri comportamenti hanno ripercussioni sul nostro Pianeta…”.

Inoltre, l’ex hostess dell’Alitalia ha approfittato della situazione per esortare tutti coloro che la seguono sui social network nel guardare questo documentario sulla piattaforma Netflix. I suoi follower ascolterà il consiglio? Staremo a vedere.