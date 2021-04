Elisa Isoardi messa all’angolo: il no prima dell’Isola dei Famosi 2021

Elisa Isoardi si è rimessa in gioco a L’Isola dei Famosi 15

Dopo il brutto trattamento che le ha riservato la Rai nonostante i suoi 0 anni di onorata carriera, Elisa Isoardi ha avuto la possibilità di mettersi in gioco all’Isola dei Famosi 15. Per la professionista cuneese è stata un’opportunità, infatti dopo la proposta di Mediaset lei ha accolto a braccia aperte. Il percorso fatto in queste settimane ha dato la possibilità all’ex compagna di Matteo Salvini di mostrarsi in un suo lato inedito. Dimostrando di essere una donna guerriera, con una grande abilità, carattere e forza di volontà.

Infatti, in Honduras, soprattutto nell’ultima spiaggia ha provveduto a sé stessa. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco aveva dimostrato di avere un ottimo spirito di sopravvivenza ma quanto successo la settimana scorsa su Playa Esperanza ha spezzato il suo sogno. Purtroppo la donna si è vista costretta lasciare il reality show di Canale 5 dopo l’incidente all’occhio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

L’infortunio della conduttrice cuneese a L’Isola dei Famosi 2021

Quanto accaduto a L’Isola dei Famosi 2021, in particolare su Playa Esperanza, ha riportato alla memoria dei sostenitori di Elisa Isoardi quello che l’anno scorso le era capitato a Ballando con le Stelle. In quell’occasione, nel talent show di Milly Carlucci la gara è stata messa in grosse difficoltà dopo il malore avuto dal suo compagno Raimondo Todaro.

Infatti, il ballerino siciliano che recentemente è intervenuto ad Amici 20, si era sottoposto ad un intervento chirurgico, e in seguito dall’infortunio alla caviglia per l’ex conduttrice del cooking show di Rai Uno.

La confessione di Elisa Isoardi dopo Ballando con le Stelle 2020

A rendere noto questo dettaglio, in quell’occasione, fu la stessa Elisa Isoardi. Infatti, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 attraverso un post pubblicato sul suo account sul suo account su Instagram scrivendo un triste messaggio.

“Purtroppo, questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terrà quindi sono dovuta tornare dal dottore. Risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato. Io non mollo, ma voi continuate a starmi vicino come sempre”, ha confessato la professionista piemontese.