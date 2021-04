Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: Gemma nel mirino, Eugenia ritorna?

Le anticipazioni di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, martedì 20 aprile, rivelano che andrà in onda una nuova puntata incentrata su Gemma Galgani. La dama bianca, infatti, verrà invitata nuovamente a sedere al centro dello studio per relazionarsi con alcuni cavalieri.

Nella messa in onda in questione, inoltre, scopriremo anche se Tina Cipollari sarà tornata in studio, oppure se sarà ancora impegnata con il trasloco. Naturalmente, non mancheranno i colpi di scena e discussioni accese.

Nuovo sfogo di Gemma nella puntata di oggi pomeriggio

Nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che andrà in onda la parte iniziale di una nuova registrazione del talk show. Come di consueto, la padrona di casa ama partire da Gemma Galgani. A tal proposito, vedremo quale sarà stato lo sfogo della dama al termine della precedente putata. La donna sta vivendo un momento molto triste in quanto non riesce a trovare nessun cavaliere con il quale far nascere un rapporto solido. Anche il ritorno di Nicola Vivarelli si è rivelato un flop per la torinese, la quale sperava di costruire qualcosa insieme al giovane rampollo.

Ad ogni modo, le cose non sono andate esattamente nel modo sperato, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se per la protagonista saranno arrivati nuovi cavalieri. Intanto, Tina Cipollari ha ammesso di essere molto impegnata con il trasloco da Roma a Torino. Nella precedente messa in onda la protagonista era in collegamento da casa ed ha ammesso che avrebbe avuto bisogno ancora di una settimana prima di sistemarsi.

Eugenia ritorna a Uomini e Donne?

Per tale motivo, è molto probabile che anche nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne non sarà presente in studio. Per quanto riguarda gli altri esponenti del trono over, invece, tra i partecipanti è tornata anche Ida Platano. La dama avrà suscitato l’interesse di qualche cavaliere? Lo scopriremo nella messa in onda di oggi. Al trono classico, invece, Massimiliano si è trovato a fare i conti con una drastica decisione nelle precedenti puntate.

Eugenia, infatti, ha deciso di andare via, spinta anche dai consigli di Maria De Filippi. La ragazza ha ammesso di non sentire il tronista attratto da lei, per tale ragione ha scelto di fare un passo indietro. Massimiliano, però, l’ha seguita dietro le quinte e, malgrado avesse avallato le paure della corteggiatrice, le ha chiesto un’esterna per chiarirsi. Come sarà andata a finire?