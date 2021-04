Uomini e Donne, anticipazioni del 20 aprile: Gemma in crisi, Giacomo fra due fuochi

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Proseguono la programmazione pomeridiana di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi, martedì 20 aprile 2021 tutti i protagonisti della trasmissione di Canale 5 torneranno in studio per parlare del loro percorso.

Stando agli spoiler forniti dal portale Il Vicolo delle News, non mancheranno i colpi di scena. In più i riflettori per l’ennesima volta saranno puntati sul percorso della dama piemontese Gemma Galgani. Quest’ultima, infatti, si ritroverà a fare i conti con un momento di crisi legato al suo percorso nella trasmissione televisiva che le ha regalato la visibilità e popolarità.

Trono over: Gemma Galgani in forte crisi

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che il pilastro del Trono over Gemma Galgani è tornata a parlare della fine della sua conoscenza con Roberto. Infatti, il cavaliere ha deciso di voltare pagina una volta e per tutte e di proseguire la sua conoscenza solamente con la dama romana Isabella. L’acerrima nemica di Tina Cipollari non gradirà per nulla la scelta del cavaliere, ammettendo di essere abbastanza delusa e al tempo stesso ferita dall’atteggiamento dell’uomo.

Ovviamente non mancheranno le polemiche in studio, soprattutto dalla vamp frusinate che continuerà ad essere in collegamento da casa sua. La 71enne, infatti, ribadirà per l’ennesima volta di essere stata illusa da Roberto e questa situazione la farà entrare in forte crisi, dato che ad oggi la donna non ha ancora trovato la sua anima gemella.

Nicola Vivarelli consola la dama torinese, Giacomo diviso tra due fuochi

Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio svelano anche che Tina Cipollari anche questa volta punterà il dito contro la sua acerrima nemica, Gemma Galgani. La vamp frusinate, infatti, ritiene che debba accontentarsi di trovare uomini della sua stessa età senza puntare su cavalieri molto più giovani di lui.

Tuttavia, a consolare la 71enne piemontese ci penserà la sua ex fiamma Nicola Vivarelli, che da qualche settimana fa fatto ritorno nel dating show di Maria De Filippi. Il motivo? Con la speranza di poter incontrare la persona giusta. Per quanto riguarda il Trono classico, ci saranno degli sviluppi sul percorso del tronista Giacomo. Il giovane si ritroverà ancora una volta diviso tra le due corteggiatrici Carolina e Martina.