Francesco Oppini accusato di ricambiare l’amore di Tommaso Zorzi, lui sbotta: “Pensate alla vostra vita” (FOTO)

Francesco Oppini contro gli haters

La mattinata di lunedì è stata particolarmente agitata per Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e caro amico di Tommaso Zorzi. Infatti, il figlio di Alba Parietti talmente era arrabbiato che è sbottato sul suo account Instagram per prendere le difese della fidanzata Cristina, la sua promessa sposa. Ultimamente, la ragazza è stata presa di mira dai leoni da tastiera che l’hanno offesa pesantemente. Ma anche ipotizzando che l’ex gieffino ricambi l’amore del rampollo meneghino.

Ricordiamo, infatti, che nella casa di Cinecittà il 26enne ha dichiarato il suo sentimento a Oppini ma lui ha precisato che tra loro potrà esserci sola amicizia. Per questo motivo sul suo canale social ha chiarito: “Cristina, la mia dolce metà, è sempre stata educatamente in disparte e in silenzio rispettando se stessa e soprattutto la vita altrui. Pensate alla vostra vita, qualora ne aveste una”.

Il duro sfogo dell’ex gieffino su Instagram

Senza ombra di dubbio, la recente esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha dato maggiore visibilità a Francesco Oppini. Infatti, prima che facesse parte del cast del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini era conosciuto solo per essere il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Dopo essere uscito dal loft di Cinecittà al ragazzo gli hanno offerto il ruolo di opinionista a Tiki Taka di Chiambretti.

L’amico di Tommaso Zorzi ha sempre dimostrato di avere una grande sensibilità durante il suo percorso al GF Vip 5. Ragion per cui ha preso le difese con tutte le sue forze della fidanzata Cristina. “Piuttosto prendetevela con me dato che chi si è esposto in un programma televisivo e non solo sono stato io, non lei”, ha asserito l’ex gieffino. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Francesco Oppini scrive che la fidanzata è una donna con la D maiuscola

Ma lo sfogo di Francesco Oppini sul suo post Instagram non è terminato qui. Prendendo le difese della promessa sposa Cristina, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha proseguito in questo modo: “Cristina è una donna con la D maiuscola”.

Il contenuto social del figlio di Alba Parietti è iniziato così: “Dedicata ai (pochi ma comunque esistenti) detrattori, invidiosi. Tuttologi e a quelle persone cattive ed ignoranti che si permettono di giudicare una ragazza”. Ovviamente i follower del ragazzo hanno apprezzato molto il gesto del loro beniamino.