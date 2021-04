Paul Gascoigne contro Fariba: “Non mi piace ha detto che io faccio pipì fuori dalla capanna, per me ha l’alzheimer” (FOTO)

Fariba Tehrani nel mirino di tutti

Da oltre una settimana Fariba Tehrani può contare solo in pochi amici. Infatti, gran parte del gruppo dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 non la sopportano e addirittura le hanno voltato le spalle. Anche con il suo compagno di Parasite Island Ubaldo Lanzo ha avuto delle forti discussioni e il loro rapporto non è più come prima.

Lunedì sera, in occasione della messa in onda della decima puntata, la madre di Giulia Salemi è stata pesantemente attaccata da quasi tutti i concorrenti del reality show di Canale 5. Dopo il duro sfogo di Valentina Persia, anche l’ex calciatore della Lazio, Paul Gascoigne si è scagliato contro l’iraniana. Lo sportivo, in Palapa ha nominato la donna e ha dato la sua spiegazione in modo molto colorito. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Paul Gasgoigne e le frasi volgari su Fariba Tehrani

Nei minuti finali della decima puntata de L’Isola dei famosi 15, la padrona di casa Ilary Blasi ha fatto fare le nomination, momento clou di tutta la serata. Infatti, da casa attraverso un sondaggio il pubblico era chiamato a scegliere i naufraghi che dovevano fare la nomination palese, ovvero davanti a tutto il gruppo.

Quando è stato il turno di Paul Gasgoigne, quest’ultimo riferendosi a Fariba Tehrani ha detto: “Questa settimana io ho quattro o cinque persone che potrei nominare. Una sola dici? Sì, lo so. Ne vorrei nominare cinque, ma vado con una. Scelgo Fariba, perché non mi piace che lei ha detto che io faccio pipì fuori dalla capanna. Secondo me ha l’alzheimer, non si ricorda sempre quello che ci dice”.

La rabbia del popolo del web e di Giulia salemi

Ovviamente questa giustificazione ha lasciato di sasso gran parte del pubblico de L’Isola dei Famosi 15. Infatti, sul web e soprattutto su Twitter molti utenti si sono scagliati contro l’ex calciatore della Lazio per le frasi che gli sono usciti dalla bocca, in particolare quando ha menzionato una brutta malattia come l’Alzheimer. A quel punto è intervenuta anche Giulia Salemi che sul suo profilo ha scritto: “Che schifo. Buonanotte“. Ecco la foto e il post: