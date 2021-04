Vera Gemma, il fidanzato Jedà furioso con Ubaldo: “Ha dimostrato di essere un egoista, maleducato e cafone

Jedà si scaglia contro Ubaldo e gli altri naufraghi

Lunedì sera, in occasione del decimo appuntamento in diretta su canale 5 de L’Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma è finita al centro di tantissime polemiche. Ad un certo punto la conduttrice Ilary Blasi ha dato la parola al fidanzato della naufraga romana, Jedà che non si è risparmiato nel criticare gli altri concorrenti. Infatti, abbastanza arrabbiato, il giovane produttore musicale prima si è scagliato prima contro Ubaldo Lanzo e successivamente ha tirato una frecciatina a tutto il resto del gruppo presente in Honduras.

“Sto bene ma sono un po’ inc*zzato per quello che ha detto prima Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna, ha dimostrato di essere un egoista, un maleducato ed un cafone. Hanno cercato di far passare Vera per donna che non è, i naufraghi sono tutti lupi travestiti da pecore”, ha detto il ragazzo.

Ubaldo Lanzo furioso con Fariba Tehrani e Vera Gemma

Qualche minuto prima, infatti, il cromatologo Ubaldo Lanzo all’interno della Palapa de L’Isola dei Famosi 15 si era scagliato con tanta violenza nei confronti di Vera Gemma accusandola di aver cercato di mettere Fariba Tehrani contro di lui.

“Tu dici che sei libera, ma perché mi hai messo Fariba contro? Ti ho sentito io! Hai detto: “Ubaldo è con quel gruppo”, ha detto l’uomo facendo intervenire Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino per i toni accessi. Poi l’amico di Roger Garth ha aggiunto anche: “Tanto prima o poi ti voterà!”. Vera Gemma al termine della decima puntata è finita in nomination contro Fariba Tehrani e Miryea Stabile e al prossimo appuntamento del reality show rischia seriamente di uscire ed approdare a Playa Imboscada.

Jedà: “Ecco come ho conquistato Vera Gemma”

Il giovane Jedà recentemente ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di sé stesso facendosi conoscere, ma svelando anche come è riuscito a conquistare il cuore di Vera Gemma, naufraga della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

“Sono stato io a farle la corte all’inizio. In pratica l’ho conquistata parlando ore ed ore in videochiamata, l’ho contattata per prima io, su Instagram. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”, ha detto il giovane.