Isola, Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo l’infortunio all’occhio: “Sono stata costretta…” (FOTO)

L’infortunio di Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi 2021

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi 2021 sa perfettamente che in occasione del nono appuntamento è stata costretta al ritiro. Infatti, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco si è causata una ferita all’occhio procurata dal vento e dal fuoco. Per tale ragione la donna ha lasciato l’Honduras per farsi controllare da uno specialista in Italia.

A distanza alcuni giorni è tornata sul suo profilo Instagram dove ha rotto il silenzio sul suo stato di salute. “Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me”, sono queste le prime parole della professionista cuneese.

La conduttrice rompe il silenzio su Instagram

Attraverso il suo account Instagram, Elisa Isoardi ha condiviso una foto dove si mostra in primo piano con la benda all’occhio destro. Oltre allo scatto, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 ha scritto un lungo messaggio di rassicurazione a tutti coloro che la seguono. La professionista piemontese è tornata in Italia ed è stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello poter dire a tutti che sta bene.

“Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere”, ha affermato l’ex compagna di Matteo Salvini. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Il futuro di Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Famosi 15

Ma il messaggio di Elisa Isoardi non è terminato qui. Infatti, sempre su Instagram ha scritto: “È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI! Grazie”.

Quale sarà il futuro televisivo dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15? Ad oggi la donna dovrà rimanere per 15 giorni in quarantena preventiva, poi sarà intervistata sia da Silvia Toffanin a Verissimo che in studio da Ilary Blasi.