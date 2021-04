DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 22 aprile: Sanem non è felice

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel nuovo episodio in onda su Canale 5 giovedì 22 aprile 2021?

Gli spoiler dicono che Can e Sanem saranno decisi a partire ma la Aydin sarà preoccupata per la reazione dei suoi genitori. Dopodiché i due organizzeranno una festa prima della partenza dove saranno presenti tutti gli amici tranne Mevkibe e Nihat. A quel punto il fotografo esorterà la sua amata ad avere un chiarimento con loro.

Can e Sanem decisi a partire con la barca a vela

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 22 aprile 2021, svelano che Sanem e Can saranno sempre più certi sulla decisione di viaggiare con la loro barca. Infatti, i due ragazzi vogliono realizzare uno dei loro sogni, quello di recarsi sulle isole delle Galapagos e altre parti del mondo.

In questo modo, la Aydin potrà avere l’ispirazione per scrivere un libro di avventura per bambini. Invece l’affascinante fotografo potrebbe realizzare dei nuovi scatti. A quel punto, il primogenito di Aziz e la sua amata organizzeranno un party per la loro imminente partenza. Durante la festa, però, la giovane scrittrice non sarà del tutto felice. Per quale motivo?

Alla festa d’addio mancano Nihat e Mevkibe, Sanem triste

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem sarà molto triste. La giovane scrittrice, infatti, non riuscirà a nascondere a Can e ai loro amici il suo grande dispiacere quando scoprirà che i suoi genitori Mevkibe e Nihat non sono presenti al party. Il negoziante e la moglie, infatti, continueranno a non approvare la scelta della loro figlia, perché hanno paura che il Divit possa farla nuovamente soffrire.

Ricordiamo che un anno prima dopo averla lasciata la scrittrice è finita in clinica per la forte depressione. Inoltre, i due coniugi saranno in apprensione perché se la loro primogenita avrà bisogno di loro non potranno aiutarla perché lontana. In conclusione il fotografo, vedendo la sua amata sempre più triste e delusa, ceto che sta attraversando un momento no, la convincerà ad andare dal padre e dalla madre con lo scopo di avere un chiarimento.