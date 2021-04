Tommaso Zorzi ha uno sfogo su Instagram: “Volevo spararmi, inizia a pesarmi” (VIDEO)

In queste ore, l’influencer Tommaso Zorzi ha avuto un momento di sfogo su Instagram. Il pubblico è sempre stato abituato a vedere in lui il lato allegro, comico e spensierato. Ad ogni modo, anche per lui arrivano i momenti no.

Ieri sera è stato uno di questi e il giovane ha voluto rendere partecipi i suoi followers del suo dolore. Nello specifico, pare che a turbare l’animo del giovane sia il fatto di essere single da troppo tempo e questa condizione comincia a generargli un vero turbamento.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi su Instagram

Tommaso Zorzi ha dato luogo ad uno sfogo su Instagram in cui ha palesato ai fan un suo malessere. Il giovane ha esordito con il suo solito sarcasmo chiedendo ai fan secondo loro per quale motivo lui sia single da così tanto tempo. In seguito, poi, il ragazzo ha aggiunto che è una cosa sulla quale ride e scherza spesso, tuttavia, da un po’ di tempo a questa parte sta cominciando a pesargli parecchio. Specie di sera, quando si trova sul divano da solo a guardare la tv, viene pervaso da un senso di profonda tristezza e inadeguatezza.

L’influencer è arrivato addirittura a dire che una sera si sarebbe voluto sparare tanto che era forte la depressione. Ebbene, Tommy ha ammesso che, ormai, sente il bisogno di avere accanto una persona che lo ami e che non lo faccia sentire solo. Malgrado questo sia un periodo molto fortunato per lui, di cui ne è felicissimo, ci sono alcuni aspetti della sua vita che proprio non vanno.

L’invidia dell’influencer

Nel corso del suo sfogo, Tommaso Zorzi ha ammesso di non aver mai provato invidia per nessuno. Le uniche occasioni in cui nutre questo genere di sentimento nascono quando vede delle coppie felici che si amano e vivono serenamente la loro quotidianità. Insomma, il giovane ha lanciato un messaggio davvero toccante in cui ha ammesso di sentirsi spesso non realizzato sotto questo punto di vista.

I fan, naturalmente, sono accorsi per mostrargli tutto il loro supporto e la vicinanza. Ad ogni modo, c’è stato anche qualche spasimante che si è offerto di diventare il suo fidanzato, ma lo ha fatto in un modo parecchio scurrile che ha lasciato di sasso l’influencer. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità nella vita sentimentale di Zorzi.