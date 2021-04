Il Paradiso delle signore trama 22 aprile: Armando scopre la verità, Umberto chiede un favore a Dante

La trama della puntata del 22 aprile del Paradiso delle signore rivela che Armando e Gloria scopriranno, finalmente, chi sia il colpevole della truffa ai danni del grande magazzino. Per quanto riguarda Umberto, invece, il commendatore deciderà di rivolgersi a Dante per un favore urgente.

Tra Rocco e Irene, intanto, ci sarà un clima sempre più strano. La Cipriani continuerà ad allontanare le avances del giovane, tuttavia, non avrà il coraggio di rivelare a Maria quello che c’è stato tra loro.

Scoperto l’autore della truffa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 22 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Rocco continuerà a corteggiare in modo alquanto spudorato Irene. La fanciulla, però, si è pentita di aver concesso un bacio al ragazzo in quanto è perfettamente consapevole dell’interesse che Maria nutre per lui. Ad ogni modo, nella speranza di allontanare il giovane, la fanciulla proverà in tutti i modi a rifiutare i suoi inviti ad uscire. Rocco, però, non si darà per vinto e continuerà ad essere piuttosto insistente.

Maria, dal canto, suo, sarà sempre ignara di quello che c’è stato tra i due ragazzi e il clima diventerà sempre più teso. Al grande magazzino, intanto, Armando e Gloria riusciranno finalmente a scoprire chi sia il colpevole della truffa ai danni del negozio. La situazione, dunque, diventerà parecchio complessa per Giuseppe. Su di un altro versante, poi, vedremo che Umberto deciderà di fare qualcosa per bloccare Cosimo.

Trama 22 aprile: Umberto va da Dante

Il commendatore non può lasciar correre le minacce ricevute dal ragazzo, pertanto, si rivolgerà a Dante Romagnoli e gli chiederà di fargli un grosso favore. Intanto, la conversazione tra Adelaide e Gabriella non sembra sia riuscita a dare gli esiti sperati dalla contessa, pertanto, bisogna correre ai ripari. Beatrice e Vittorio, intanto, avranno modo di confrontarsi in merito al futuro di Pietro. In tale occasione, Conti coglierà la palla al balzo per fare un ringraziamento speciale a sua cognata.

Il direttore dello shopping center, infatti, dirà alla donna di essergli molto grato per il sostegno e la vicinanza che gli sta dimostrando in questo periodo così complesso. Marta, invece, sarà sempre più turbata per tutto quello che è accaduto nella sua vita. La donna non saprà più cosa fare e quindi si recherà a casa di Umberto per lasciarsi consolare da lui.