Oroscopo 21 aprile 2021: buona notizia per Bilancia, nuova era per Gemelli

Le previsioni dell’oroscopo del 21 aprile 2021 denotano una giornata estremamente promettente per Bilancia. I Gemelli vivranno un cambiamento, mentre i Toro sono un po’ turbati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per dare spazio alla nascita di una storia d’amore. Se siete single, cercate di crearvi quante più occasioni possibili. In campo lavorativo, invece, saranno premiati coloro i quali dimostreranno di essere intraprendenti e, soprattutto, molto versatili.

Toro. Se in amore c’è qualcosa che vi turba cercate di essere chiari e di non tenervi tutto dentro. I silenzi, purtroppo, non portano mai a nulla, pertanto, è sempre meglio essere diretti, ma con diplomazia. Sul lavoro potreste essere un po’ nervosi, pertanto, meglio evitare di esporvi troppo.

Gemelli. L’Oroscopo del 21 aprile 2021 denota l’inizio di una nuova era per voi. In questo periodo avete vissuto alcuni cambiamenti che potrebbero determinare un’evoluzione nella vostra persona. Crescere vuol dire anche prendersi le proprie responsabilità e affrontare le situazioni di petto.

Cancro. Periodo alquanto sereno per quanto riguarda i sentimenti. Se siete uniti ad una persona in modo stabile cercate di essere più accondiscendenti e predisposti a venire in contro alle esigenze del partner. Nel lavoro, invece, siate più intransigenti. Meglio chiarire certe cose sin da subito.

Leone. Meglio darsi da fare, la giornata comincerà con il piede giusto, per poi finire un po’ sottotono. Pertanto, cercate di risolvere in mattinata le faccende burocratiche e quelle più scoccianti. Per quanto riguarda l’amore, invece, siate audaci e non abbiate paura di manifestare i vostri sentimenti.

Vergine. Momento positivo in amore, ma solo i più intraprendenti riusciranno a sfruttare appieno l’influsso positivo di questa transizione. Venere vi assiste, pertanto, siate spigliati e anche un po’ spregiudicati. Nel lavoro, invece, meglio essere un po’ più cauti e non fidarsi di chiunque.

Previsioni 21 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Una buona notizia rallegrerà la vostra giornata. Cercate di essere più ottimisti e positivi. Evitate di intavolare discussioni, a meno che non sia strettamente necessario. Nella vita è importante una buona dose di autoironia e voi ne avete bisogno in quanto siete tra i segni tendenzialmente più permalosi.

Scorpione. Momento un po’ altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Se in questo periodo vi stanno provocando, cercate di essere zen e di lasciarvi scivolare le cose addosso. In campo professionale ci vuole inventiva e spirito d’adattamento. Conciliate al meglio gli impegni con il tempo a disposizione.

Sagittario. L’Oroscopo del 21 aprile 2021 denota una giornata molto positiva per quanto riguarda le relazioni interpersonali. In questo periodo siete molto socievoli e spigliati, qualità che, sicuramente, vi daranno giovamento. Nel lavoro p necessario essere più risoluti su certe questioni.

Capricorno. Se c’è una cosa che i nati sotto questo segno odiano fare è restare con le mani in mano. Siete per natura delle persone iperattive, pertanto, quando vi trovate senza far nulla andate nel pallone. Cercate di sfruttare il tempo libero a vostra disposizione per fare le cose che vi rasserenano di più.

Acquario. Qualche piccola controversia in amore potrebbe incupire il vostro stato d’animo. Ad ogni modo, non temete perché a partire dalla giornata di domani ci sarà una bella ripresa sotto questo punto di vista. Rammentate una cosa, però, non si va mai a letto con il broncio, pertanto, risolvete le polemiche prima di andare a dormire.

Pesci. La sfera sentimentale potrebbe rappresentare il vostro tallone di Achille. Cercate di essere più aperti alle nuove conoscenze e siate meno selettivi. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, ci sono delle novità all’orizzonte. Ricordate, però, che certi treni passano una sola volta.