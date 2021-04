Tommaso Zorzi, frecciata agli ex del GF Vip: “Sono l’unico che non fa sponsorizzazioni su IG”

Tommaso Zorzi e le frecciatine agli ex del GF Vip 5

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15 e ovviamente nello studio di Cologno Monzese era presente anche Tommaso Zorzi, nel ruolo di opinionista. Oltre al piccolo schermo, impegnato anche con Il Punto Z e il Maurizio Costanzo Show, il rampollo meneghino è molto attivo sui suoi canali social. A tal proposito, nella mattinata di martedì il 26enne ha voluto lanciare una frecciatina velenosa ad alcuni suoi ex compagni d’avventura al Grande Fratello Vip 5.

Attraverso Instagram, ha scritto: “Chi è l’unico che non ammorba con sponsorizzazioni su Instagram? Io”. L’influencer ha voluto ironizzare ma nello stesso momento pungere gieffini che, dopo il reality show di Alfonso Signorini, hanno iniziato a usare i social per delle sponsorizzazioni. Quindi, tra tutti lui è l’unico a non inondare i seguaci di pubblicità.

Il saluto dell’influencer ai suoi follower di IG

Dopo la lunga diretta su Canale 5 con la decima puntata de L’Isola dei famosi 2021, come di consueto Tommaso Zozi ha voluto salutare tutti i suoi follower su Instagram. Un appuntamento ricco di colpi di scena, sorprese ma soprattutto accese discussioni.

Al termine del live, nei corridoi degli studi Mediaset il rampollo meneghino ha realizzato una Storia scrivendo: “Finita! Daje! è andata da Dio no?”. Una volta tornato nel suo appartamento di Milano, il vincitore del GF Vip 5 ha coccolato la sua cagnolina Gilda e la new entry, il gatto Priscilla.

Tommaso Zorzi preoccupato dei suoi animali in casa

Prima della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15, Tommaso Zorzi ha parlato un po’ della sua vita privata. Il rampollo meneghino, infatti, ha mostrato tutta la sua preoccupazione nel lasciare i due animali a casa da soli. Per tale ragione il 26enne ha aperto un sondaggio su Instagram che conta 1,8 milioni di follower, chiedendo a tutti coloro che lo seguono se può stare tranquillo nel lasciare Gilda e Priscilla da soli in appartamento mentre lui non c’è per impegni professionali.

Ma le risposte dei follower hanno allarmato ancora di più l’opinionista del reality show di Ilary Blasi, infatti nelle Stories di IG, ha detto: “Sono ansioso, non dovete fare così, sto correndo a casa”.