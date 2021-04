Barbara D’Urso si vanta di aver aiutato Brando Giorgi ad andare all’Isola dei Famosi: “Mi ha chiamato…”

Brando Giorgi e il suo addio all’Isola dei Famosi 2021

Giovedì scorso, purtroppo il naufrago Brando Giorgi si è visto costretto ad abbandonare la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi a causa di un infortunio all’occhio. Stesso destino è toccato alla sua compagna d’avventura e rivale Elisa Isoardi. Qualche ora dopo si è venuto a sapere che che l’attore di Centrovetrine e di altre fiction doveva sottoporsi ad un’operazione chirurgica a causa di un distacco della retina.

Per tale ragione il 52enne ha lasciato l’Honduras ed è ritornato in Italia. In diretta a Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso si è detta molto dispiaciuta di quanto accaduto al professionista. Immediatamente dopo, inoltre, la conduttrice napoletana ha reso noto un inedito retroscena su di lui. Nello specifico, Brando le ha inviato un videomessaggio poco prima di partire per la sua avventura nel reality show con la volontà di ringraziarla. Il motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La rivelazione di Carmelita sull’ex naufrago dell’Isola 15

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda lunedì 19 aprile 2021, la padrona si casa Barbara D’Urso parlando della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e dei ritiri ha menzionato Brando Giorgi, andato via dall’Honduras per un distacco della retina.

A tal proposito, la conduttrice napoletana ha svelato: “Mi aveva mandato un video prima di partire in cui mi aveva detto ‘Guarda Barbara, devo ringraziarti perché se sono stato preso all’Isola in realtà è merito tuo perché io non andavo in televisione da tantissimo tempo. Mi hai chiamato tu una sera a Live non è la D’Urso e il giorno dopo mi hanno chiamato per andare all’Isola’”.

Barbara D’Urso invita nuovamente Brando Giorgi nei suoi programmi

Sempre a Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D’Urso ha svelato anche che l’ex naufrago Brando Giorgi era felicissimo di partire per L’Isola dei Famosi 2021 dopo un lungo periodo d’assenza sul piccolo schermo. “Lui ci teneva tantissimo a fare quest’isola, per questo mi è dispiaciuto tanto di questo suo infortunio”.

Poi la professionista partenopea ha voluto rinnovare l’invito all’attore nei suoi format televisivi. Dicendosi felice di poterlo ospitare ancora una volta in studio appena si riprenderà dall’operazione agli occhi, ma ovviamente anche in futuro.