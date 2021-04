Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi stronca Gilles Rocca: “E’ di un’arroganza sinistra…”

Puntata ricca di liti e discussioni

Dopo la puntata in differita di giovedì scorso, lunedì in prima serata su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 è tornata in diretta con il decimo appuntamento. Una puntata molto tesa viste le tensioni tra naufraghi ma nello stesso tempo ci sono state tante sorprese e colpi di scena. Come sempre, nello studio di Cologno Monzese erano presenti la padrona di casa Ilary Blasi, accompagnata dal suo trio di opinionisti composto da: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

Durante la serata, però, il rampollo meneghino anche se apprezza e tifa molto per Gilles Rocca lo ha rimproverato davanti a tutti per l’atteggiamento assunto negli ultimi giorni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto tra l’Italia e l’Honduras.

Tommaso Zorzi rimprovera Gilles Rocca: il motivo

Al numeroso pubblico de L’Isola dei Famosi 15 non è di certo passato inosservato il botta e risposta tra l’opinionista Tommaso Zorzi ed il naufrago Gilles Rocca. Quest’ultimo, infatti, in questo mese di permanenza in Honduras è stato protagonista di numerosi scontri verbali con i suoi compagni d’avventura. In tanti ricordano ancora la forte discussione avuta con lo Youtuber e conduttore del GF Vip Party, Awed.

Lunedì sera, in occasione della messa in onda della decima puntata, il rampollo meneghino, con il suo essere pungente, l’ha richiamato in diretta: “Sei di un’arroganza sinistra, sembra che chi ce l’abbia con te si macchi di lesa maestà”. Ovviamente il diretto interessato non l’ha affato presa bene.

La reazione di Gilles Rocca all’attacco di Tommaso Zorzi

Gilles Rocca, infatti, dopo le frasi di Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 15 si è sentito attaccato e ha voluto fare una precisazione quanto successo in Honduras ultimamente. “Quando qualcuno mi stuzzica glielo dico, anche con arroganza ma non mi sembra di aver mai mancato di rispetto a nessuno, questo forse è quello che è arrivato in Italia ma non credo di aver fatto male a qualcuno”, ha asserito il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Immediatamente dopo, quest’ultimo ha cercato di attenuare il botta e risposta con l’influencer milanese con una piccola ruffianeria: “Tommaso, quando torno ti farò vedere quanto sarò dolce davanti a un piatto di pasta”.