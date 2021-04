Oggi a Uomini e Donne: Gemma esce con Roberto, Massimiliano confuso

Oggi, mercoledì 21 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La messa in onda di ieri si è conclusa con la vittoria di Gemma Galgani alla sfilata, la quale è riuscita a conquistare la giuria accaparrandosi tutti voti positivi.

Al termine della sua performance, poi, Maria De Filippi le ha chiesto con chi avesse voglia di approfondire la conoscenza e la dama ha detto di essere indecisa tra Aldo e Roberto. A quanto pare, però, il secondo ha avuto la meglio.

Oggi vedremo come procede la vita sentimentale di Gemma

In questo periodo, Gemma sta vivendo un momento molto complesso nel talk show di Canale 5 in quanto non riesce a trovare una sintonia con nessun cavaliere. Malgrado ci siano stati degli uomini venuti in studio per corteggiarla, non sembra esserci qualcuno in grado di conquistare il cuore della protagonista. Ad ogni modo, la puntata di ieri si è conclusa con una lieta novella. La dama, infatti, su esortazione della padrona di casa, ha detto di avere interesse a conoscere meglio Roberto.

La conduttrice ha chiesto all’esponente del parterre femminile con chi avrebbe preferito uscire la sera stessa, Aldo o Roberto? Lei ha risposto facendo il nome del secondo, pertanto, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo come sarà andata a finire tra i due. La Galgani, però, non è sembrata troppo entusiasta di questa conoscenza, sta di fatto che i presenti in studio l’hanno accusata di fare quasi un favore al cavaliere.

Incertezze al trono classico di Uomini e Donne

Tuttavia, non ci resta che aspettare per vedere esattamente come si sarà evoluta la vicenda. Tra gli over, inoltre, è tornata anche Ida Platano, che nella sfilata di ieri ha sfoggiato un look molto apprezzato da svariati esponenti. La donna, infatti, è riuscita a posizionarsi al secondo posto. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, quindi, vedremo se avrà fatto colpo su qualche cavaliere.

Al trono classico, invece, Massimiliano avrà una bella gatta da pelare. Il giovane è molto incerto su Eugenia, la quale ha da poco lasciato il programma. Da un lato vorrebbe farla ritornare, ma dall’altro ha notato anche lui di non essere attratto fisicamente da lei. Per quanto riguarda Giacomo e Samantha, invece, entrambi hanno deciso di rimanere solo con due spasimanti, forse le loro idee si stanno pian piano schiarendo.