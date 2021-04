Retroscena sull’abbandono di Elisa Isoardi dell’Isola dei famosi: “Aveva firmato per 8 puntate”

In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni alquanto gravi inerenti l’abbandono di Elisa Isoardi dell’Isola dei famosi. La conduttrice televisiva è appena tornata sui social per salutare i suoi fan che l’hanno sostenuta in queste settimane di permanenza nel reality show.

A causa di un infortunio, apparentemente questa è la versione ufficiale, la donna è stata costretta ad abbandonare il gioco. Ad ogni modo, la verità sembra non essere esattamente questa. Pare, infatti, che fosse già deciso preventivamente che la protagonista avrebbe dovuto prendere parte solo a 8 putate. Scopriamo tutto nel dettaglio.

L’addio di Elisa Isoardi all’Isola dei famosi

Sul sito Dagospia è stata sganciata una bomba alquanto consistente che riguarda Elisa Isoardi e il suo abbandono dell’Isola dei famosi. In particolare, nella puntata di giovedì 16 aprile, la protagonista ha comunicato la sua necessità di abbandonare il programma per effettuare degli accertamenti all’occhio. A seguito di un brutto incidente, infatti, un lapillo rovente le è finito nella cavità oculare procurandole una lesione. Ad ogni modo, i telespettatori sono rimasti alquanto basiti dalla decisione della donna.

Questo perché durante la diretta di quel giorno, l’ex di Matteo Salvini sembrava stare abbastanza bene. Pertanto, le sue condizioni non sembravano tali da necessitare di un ritorno in Italia. Ad ogni modo, esso è stato necessario in quanto i medici del posto le hanno consigliato di sottoporsi a degli accertamenti necessari. Così la protagonista ha lasciato per sempre il programma.

Retroscena sul contratto con Mediaset

Da poco, però, sul web sta trapelando un’altra verità. Stando a quanto emerso su Dagospia, infatti, pare che Elisa Isoardi avrebbe firmato un contratto con il cast dell’Isola dei famosi, all’interno del quale era previsto anticipatamente il numero di puntate che avrebbe dovuto fare. Ebbene, tale numero sembrerebbe ammontare proprio a 8 presenze complessive. Quella di giovedì scorso, infatti, è stata l’ottava e ultima apparizione della Isoardi nel reality show.

La donna, inoltre, sembrerebbe avere un futuro spianato a Mediaset, in quanto pare potrebbe diventare conduttrice di ben due programmi. Il primo è uno speciale di Mattino 5, che dovrebbe essere trasmesso il fine settimana. Il secondo, invece, potrebbe essere Domenica Live, programma storicamente condotto da Barbara D’Urso. In virtù di questi progetti, dunque, la Isoardi potrebbe aver pattuito in anticipo con Mediaset la durata totale del suo percorso nel programma incentrato sulla sopravvivenza.