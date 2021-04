Uomini e Donne, anticipazioni del 21 aprile: Gemma provoca Roberto, torna Eugenia?

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione pomeridiana di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi, mercoledì 21 aprile 2021 alle 14:45 tutti i protagonisti del Trono classico e over torneranno in studio per parlare del loro percorso.

Stando alle anticipazioni concesse dal noto blog Il Vicolo delle News, accadranno numerosi colpi di scena. In più i riflettori ancora una volta saranno puntati sul percorso della dama piemontese Gemma Galgani. Quest’ultima, infatti, si ritroverà a fare i conti con un momento di crisi per via della sua frequentazione col cavaliere Roberto. Inoltre si parlerà di Massimiliano Molliconi.

Trono over: Gemma Galgani esce col cavaliere Roberto

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano la protagonista assoluta del parterre senior, ovvero Gemma Galgani dopo aver vinto la sfilata in serata ha realizzato un’esterna con Roberto. Infatti, il cavaliere il pomeriggio l’ha invitata a trascorrere del tempo insieme per farsi perdonare per quello che è accaduto nelle precedenti puntate e vorrebbe approfondire la frequentazione con la dama torinese. Ma l’uomo nello stesso tempo si sta conoscendo con un altro volto del Trono over, ossia la dama romana Isabella.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari non gradirà per nulla la scelta del cavaliere, ammettendo di essere abbastanza delusa e al tempo stesso ferita dall’atteggiamento dell’uomo. Come sempre, non mancheranno le polemiche in studio, soprattutto da parte della vamp che continuerà ad essere in collegamento da casa sua. La piemontese, infatti, ribadirà per l’ennesima volta di essere stata illusa da Roberto e questa situazione la farà entrare di nuovo crisi, dato che dopo tanti anni non ha ancora trovato la sua dolce metà.

Trono classico: Eugenia torna in studio?

Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne, che sarà trasmesso oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5, dicono anche che Tina Cipollari si scaglierà ancora una volta contro la la dama torinese, Gemma Galgani. L’ex moglie di Kikò Nalli, infatti, è convinta che la sua acerrima nemica debba accontentarsi di trovare delle persone coetanee senza puntare su uomini molto più giovani di lui.

Dopo questa parentesi e altri protagonisti del parterre senior, la padrona di casa Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio il tronista Massimiliano Mollicone. Il ragazzo si sta frequentando con Vanessa e addirittura la scorsa puntata gli ha dato un baco. Decisione che ha fatto arrabbiare moltissimo l’altra corteggiatrice Eugenia al punto che ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5. Nella nuova puntata verranno mostrate le altre esterne, ma in particolare: Eugenia tornerà?