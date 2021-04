Isola dei famosi, Lory Del Santo affonda Fariba Tehrani: “È una grande pettegola”

Lory Del Santo dà della pettegola a Fariba Tehrani

Martedì pomeriggio nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso si è occupata de L’Isola dei Famosi 15. Infatti, la sera prima era andato in onda il decimo appuntamento con Ilary Blasi. E Per l’occasione, la conduttrice napoletana ha iniziato immediatamente a chiedere ai suoi ospiti un loro parare su Fariba Tehrani, la quale in questi ultimi giorni si è guadagnata le critiche del resto del gruppo presente in Honduras.

A quel punto Lory Del Santo ospite nello studio del contenitore di Canale 5 ha preso la parola, affermando che la madre dell’ex gieffina Giulia Salemi sia forse un po’ troppo pettegola. Per questo motivo la donna sarebbe ben poco tollerata dagli altri naufraghi del reality show Mediaset. “Fariba è proprio pettegola di natura…E’ una grande pettegola…A volte magari riporta cose per sentito dire…E nel momento in cui le mancano argomenti si ripete…”, ha asserito la regista di The Lady.

A Pomeriggio Cinque si parla della madre di Giulia Salemi

Subito dopo, sempre a Pomeriggio Cinque Lory Del Santo ha precisato alla padrona di casa Barbara D’Urso e al suo pubblico di non avere assolutamente nulla nei confronti di Fariba Tehrani. Non contenta, la regista ha aggiunto anche che alla fine la madre di Giulia Salemi in queste settimane in Honduras ha sempre avuto degli atteggiamenti carini ed educati con tutti gli altri naufraghi.

Nonostante tutto, la fidanzata di Marco Cucolo ha detto anche che naturalmente questo continuo suo riportare le cose possa potrebbe infastidire tantissimo il resto del gruppo de L’Isola dei Famosi 2021. “Lei è molto carina è ha dei modi gentili…Questo diciamo è a suo favore, però determinati atteggiamenti ovviamente possono dare fastidio…”, ha affermato l’opinionista. Un pensiero condiviso anche da Miriana Trevisan, in collegamento da Roma.

Miriana Trevisan la pensa come Lory Del Sano su Fariba

A quel punto la padrona di casa Barbara D’Urso ha immediatamente dato la parola alla sua ospite di Pomeriggio Cinque. Miriana Trevisan, la quale ha paragonato la naufraga Fariba Tehrani a una vicina di casa con la lingua un po’ troppo lunga, ha aggiunto anche: “E’ la tipica vicina che se vuoi far sapere una cosa a tutti lei gentilmente si presta…”.

Ma non è finita qui, infatti immediatamente dopo l’ex moglie di Pago ha aggiunto anche che la madre di Giulia Salemi, la quale è stata difesa nuovamente dalla figlia, andrebbe presa con le pinze per evitare ulteriori polemiche: “E’ la tipica ‘zia’…”. Questo filmato verrà mostrato alla diretta interessata? E soprattutto quale sarò la sua reazione? Staremo a vedere.