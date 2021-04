Isola dei Famosi, l’orrido gesto di Paul Gascoigne: “Cosa si è pulito con la foto di Fariba”

Marco Maddaloni dice la sua sull’Isola dei Famosi 2021

E’ passato oltre un mese da quando è iniziata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e tutti i naufraghi iniziano ad avere i primi problemi soprattutto per la mancanza di cibo. Infatti, la fame, la stanchezza e la pressione col passar del tempo si accumula sempre di più. Ma stando ad alcuni opinionisti del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, gran parte dei naufraghi stanno superando il limite troppo spesso.

Ad esempio, Marco Maddaloni, ex vincitore del programma Mediaset che in questa stagione ha trascorso due settimane al fianco di Fariba e Ubaldo, ha espresso il suo punto di vista. Per farlo, il campione di Judo lo ha fatto attarverso una recente intervista concessa alla radio Rtl 102.5.

Il brutto gesto di Paul Gascoigne su Fariba Tehrani

L’ex naufrago Marco Maddaloni ha posto ha posto una particolare attenzione su un gesto che l’ex attaccante della Lazio Paul Gascoigne ha fatto in diretta televisiva su Canale 5. Un gesto che con molta probabilità il naufrago pensava di essere divertente all’occhio del pubblico.

Durante le nomination, infatti, lo sportivo ha fatto una cosa inconsueta con la foto di Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi. “Nella mia edizione non ci sono mai stati atteggiamenti così scostumati, Paul ha preso la foto di Fariba per pulirsi… un bruttissimo gesto”, ha fatto sapere il campione di judo a Rtl 102.5.

La sentenza di Marco Maddaloni su L’Isola dei Famosi 15

L’ex vincitore della 14esima edizione de L’Isola dei Famosi 2021 si è scagliato contro Gilles Rocca. Infatti, il campione di judo ha definito una delusione in relazione alle alte aspettative che aveva sull’attore romano all’inizio del reality show guidato da Ilary Blasi. “Ultimamente mi sta cadendo un po’ non so se sia la fame o altro. All’inizio mi era simpatico, però già gli atteggiamenti non mi piacevano tanto. Pensavo fosse un suo modo di fare”, ha fatto sapere lo sportivo campano intervenuto telefonicamente a Rtl 102.5.

Tra l’altro il vincitore di Ballando con le Stelle è stato criticato anche dal rampollo meneghini Tommaso Zorzi. Infatti, nel corso del decimo appuntamento il 26enne gli ha detto in faccia di non gradire affatto il suo modo di fare.