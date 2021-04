Dayane Mello beccata a casa di Adriano Galliani con la nuova fiamma: “Lei è una selvaggia”

Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme? L’indiscrezione

Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha detto più volte che il suo cuore non era impegnato. Tuttavia, nei mesi di permanenza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini la modella brasiliana ha fatto sapere che aveva ancora un debole per il calciatore Mario Balotelli.

A distanza di qualche mese sembra che i due si siano rivisti lontano dai riflettori, tuttavia i paparazzi sono stai abili a scovarli. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ospite a Ogni Mattina parlando con la padrona di casa Adriana Volpe ha sganciato una bomba di gossip secondo la quale l’ex gieffina sudamericana e il calciatore del Monza si starebbero frequentando di nuovo.

Lo scoop di Roberto Alessi

Intervenuto a Ogni Mattina, il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe, il direttore della rivista Novella 2000 ha sganciato un’indiscrezione che riguarda Dayane Mello e il calciatore Mario Balotelli.

“Al GF Vip è entrato anche il fratello di Enock. Lui fece una battuta da gran signore. Una cosa così volgare che non voglio ripetere. Si arrabbiarono tutti, tranne la diretta interessata. Questo perché adesso si vedono. La mello e Balotelli si parlano davvero”, ha detto Roberto Alessi.

Poi quest’ultimo ha fatto sapere che l’ex gieffina sarebbe andata a prenderlo a Monza nel centro sportivo dove lui si allena con la squadra e poi sono stati avvistati in centro a Milano, in zona Brera. “Sarebbero andati insieme a casa di Adriano Galliani, che sta passando un periodo di convalescenza dopo essere stato ricoverato per Covid. Quindi sono stati rivisti insieme e due indizi fanno una prova. Quindi è fatta, io sono felice per loro e spero che lui si comporti bene. Anche se tra lui e lei mi fa più paura Dayane Mello, perché è selvaggia”, ha concluso il giornalista.

Dayane Mello e Mario Balotelli ci riprovano?

Secondo Roberto Alessi, a distanza di alcuni mesi, con molta probabilità i tempi sono maturi per un riavvicinamento totale tra Dayane Mello e Balotelli. “Lei e Mario si parlano. Ci sono uomini che credono parecchio nell’amicizia fra uomo e donna, Balotelli no…”, ha affermato il diretto di Novella 2000. Quindi, tra l’ex gieffina e il calciatore del Monza non ci sarebbe una semplice amicizia, ma sembra che i due vogliano riprovarci.