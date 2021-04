Annalisa Minetti ‘torna a vedere’ grazie alla tecnologia: “Non sarò più al buio” (VIDEO)

Annalisa Minetti e la sua cecità

Chi segue da tanto tempo Annalisa Minetti sa perfettamente che l’ex Miss Italia fin da quando era piccola è affetta da una patologia che non le dava la possibilità di vedere bene. Infatti, col passar del tempo purtroppo la cantante ha totalmente perso l’uso della vista.

Ricordiamo ancora la sua performance al Festival di Saremo, un’edizione che addirittura riuscì a vincere sia nella versione Nuove Proposte che in quella Big. Dopo un lungo arco di tempo al ‘buio’, ora la professionista sarà aiutata dalla scienza. Infatti, una nuova tecnologia permetterà alla donna di riconoscere le persone e gli oggetti che le stanno vicino. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

La cantante potrà tornare a vedere grazie alla tecnologia

Nel nuovo numero del magazine Grand Hotel è contenuta una lunga e commovente intervista ad Annalisa Minetti. La nota cantante e sportiva ha fatto sapere che prossimamente non sarà più al buio perché una speciale tecnologia le darà la possibilità di riconoscere persone e oggetti. Si tratta di speciali telecamerine grandi quanto un accendino, che vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale.

“In pratica, seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare. Due telecamere, dunque, che mi aiuteranno a percepire con esattezza i volti delle persone. In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome. Così, quando per esempio mia figlia mi viene incontro, la vocina mi avvisa: ‘Elena si sta avvicinando’. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita!”, ha fatto sapere l’ex Miss Italia.

Annalisa Minetti a Domenica Live

Ovviamente questo prodotto non sarà disponibile solo per Annalisa Minetti ma anche per tutte le persone non vedenti. Prima della sua lunga intervista al periodico Grand Hotel, la cantante aveva accennato di questa sofisticata tecnologia in una sua ospitata a Domenica Live. In quell’occasione nel format di Barbara D’Urso si presento insieme alla figlioletta Elena. Ecco i video in questione: