Michelle Hunziker vuota il sacco: “Ecco perché mia figlia Aurora ha i tratti asiatici” (VIDEO)

Michelle Hunziker accusata di razzismo

Qualche giorno fa Michelle Hunziker e il collega Gerry Scotti sono finiti al centro delle polemiche per una gag fatta a Striscia la Notizia. Addirittura i due conduttore sono stati accusati di razzismo per aver simulato in modo ironico le caratteristiche dei cinesi.

Dopo aver sollevato questo polverone mediatico sono arrivate le scuse da parte di entrambi, ma la soubrette svizzera è tornata a parlare di Asia, ma per delle ragioni che non c’entrano nulla con la gag fatta nel tg satirico di Antonio Ricci. La professionista Mediaset, infatti, ha spiegato come mai la primogenita Aurora Ramazzotti avrebbe dei tratti orientali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha rivelato la padrona di casa di All Together Now.

La conduttrice svela un retroscena sulla figlia Aurora Ramazzotti

Attraverso delle Stories su Instagram, Michelle Hunziker ha confessato per quale motivo sua figlia Aurora, nata dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, ha dei tratti orientali. “Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici? Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici? Ce lo avete chiesto in tanti e adesso ve lo spiego”, ha iniziato così la conduttrice di Striscia la Notizia.

Quest’ultima ha riferito che tutti in famiglia hanno dei tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di suo nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. “Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi. Quindi abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti così particolari”, ha asserito la moglie di Tomaso Trussardi. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web: nuove polemiche

Ovviamente, come era prevedibile, anche queste dichiarazioni che Michelle Hunziker ha fatto sui social ha scatenato una nuova polemica in rete. Infatti, su Twitter accusano la conduttrice di All Together Now di aver mentito oppure giocato con le etnie. Altri hanno preso le distanze da questi utenti difendendo a spada tratta la professionista svizzera e la figlia Aurora Ramazzotti