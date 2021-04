Jedà offende Roger Garth, poi cancella tutto: “La versione Wish del principe azzurro di Shrek mi fa ridere” (FOTO)

La popolarità di Jedà grazie a L’Isola dei Famosi 2021

Da quando è iniziata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi la padrona di casa Ilary Blasi ha dato molto spazio a Jedà, il giovanissimo fidanzato di Vera Gemma. Infatti, oltre a chiamarlo in causa durante le puntate del lunedì e giovedì, il produttore musicale prima della diretta pone delle domande ai follower della pagina Instagram del reality show di Canale 5.

In questo modo il ragazzo sta ricevendo maggiore visibilità e popolarità e di conseguenza lievitano il numero di seguaci del suo account personale. E a proposito di social, nella giornata di martedì Jedà ha approfittato del viaggio in treno per il rientro a casa dopo il live per rispondere ad un po’ di domande dei fan.

Il fidanzato di Vera Gemma lancia una frecciatina a Garth e poi elimina tutto

Tornando a casa dopo la lunga diretta del lunedì de L’Isola dei Famosi 15, Jedà inizialmente ha tirato una frecciatina velenosa all’ex naufrago Akash Kumar, poi il giovane fidanzato di Vera Gemma ha puntato anche Roger Garth. Riferendosi conto do aver scritto qualcosa di forte il produttore musicale ha immediatamente cancellato tutto.

Ma come era prevedibile in tanti hanno fatto uno screenshot e di conseguenza la risposta è continuata a circolare in rete. Nello specifico, un utente ha chiesto a Jedà chi fosse l’amico di Ubaldo Lanzo che lo ha invitato a tacere in studio. A quel punto il ragazzo ha risposto così: “Tutto quello che dice la versione Wish del principe azzurro di Shrek mi fa ridere”. (Continua dopo la foto)

Jedà e la risposta su Akash Kumar

Ovviamente questo botta e risposta a distanza ha fatto sorridere il popolo del web. Nella puntata de L’Isola dei Famosi 15 in onda giovedì sera, la conduttrice Ilary Blasi darà spazio ad un confronto fra Jedà e Roger Garth, in studio rispettivamente per supportare Vera Gemma ed Ubaldo Lanzo, per farli chiarire?

Sempre su Instagram, il ragazzo ha risposto ad un quesito che riguarda il modello di origini indiane Akash Kumar. Alla domanda cosa ne pensa dell’ex naufrago, il compagno dell’attrice romana ha scritto: “Ma uno che si fa un’operazione per cambiare il colore dei suoi occhi ti fa capire il personaggio”.